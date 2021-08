Mann bedroht Gerichtsvollzieher mit Axt

Ein 51 Jahre alter Mann hat am Montag in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel einen Gerichtsvollzieher mit einer Axt bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Gerichtsvollzieher an der Wohnungstür des 51-Jährigen geklingelt, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Gerichtsvollzieher mit erhobener Axt bedroht

Den Haftbefehl hätte der Mann durch die Zahlung von 1.300 Euro abwenden können, teilte die Polizei weiter mit. Stattdessen bedrohte er den Gerichtsvollzieher mit erhobener Axt und laut Polizeibericht mit den Worten "Ich meine es ernst".

Polizei ermittelt wegen Bedrohung und tätlichen Angriffs

Der Gerichtsvollzieher suchte daraufhin das Weite. Auch der 51-Jährige verließ die Wohnung. Später konnte er von der Polizei bei sich zuhause angetroffen werden. Wegen Bedrohung und tätlichen Angriffs wird nun gegen ihn ermittelt. Die Beamten konnten die Axt sicherstellen.