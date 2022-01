Mann bedroht Fahrgäste in Regensburger Linienbus

Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat am vergangenen Wochenende in einem Stadtbus in Regensburg Menschen mit einem Taschenmesser bedroht. Wie sich jetzt herausstellte, wurden ein Fahrgast und er selbst dabei leicht verletzt. Der Mann sei laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen.

Gerangel mit Fahrgästen

Wie die Kriminalpolizei Regensburg mitteilt, war es in dem Bus zunächst zu einem Gerangel zwischen Fahrgästen und dem Angreifer gekommen. Der 35-Jährige soll laut Zeugenaussagen Stichbewegungen mit einem Taschenmesser in Richtung des Oberkörpers eines anderen Fahrgastes gemacht haben.

Busfahrer und Fahrgäste isolieren Angreifer im Bus

An der Bushaltestelle Irlmauth konnten der Busfahrer und die zehn Fahrgäste den Bus schließlich verlassen und den Mann alleine im Fahrzeug festsetzen, so die Polizei. Er randalierte noch einige Zeit im Bus, bis die Polizei kam, hieß es weiter. Von den Beamten habe sich der 35-Jährige dann widerstandslos festnehmen lassen.

Ermittlungsrichter ordnet Unterbringung an

Am Sonntag wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg vorgeführt. Dieser ordnete eine vorläufige Unterbringung an. Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sitzt er nun in einer geschlossenen therapeutischen Einrichtung. Wie genau und warum der Mann in dem Bus Mitfahrende bedrohte, muss noch ermittelt werden.