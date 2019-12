Mann bedroht Bekannten mit Messer: Großeinsatz in Straubing

Polizeikräfte in Straubing mussten am Abend zu einem Großeinsatz ausrücken. Die Einsatzzentrale war telefonisch informiert worden, dass ein betrunkener Mann in seiner Wohnung Drohungen gegen einen Bekannten ausgesprochen hatte. Laut Polizei ging es in einem vorhergehenden Streit um Umgangsrecht mit Kindern.

Spezialeinsatzkommando alarmiert

Da der 59-Jährige stark betrunken sowie im Besitz eines Messers war und obendrein noch als gewalttätig bekannt war, wurde ein Großaufgebot von Polizisten sowie ein Spezialeinsatzkommando alarmiert. Nach mehreren Stunden verließ der Mann auf eigene Initiative die Wohnung, wo er von der Straubinger Polizei problemlos festgenommen werden konnte. Verletzt wurde niemand.

Einweisung in Klinik

Das sich auf der Anfahrt befindliche Spezialeinsatzkommando konnte wieder umdrehen. Gegen den 59-Jährigen wird jetzt wegen Verdachts der Bedrohung ermittelt. Er wurde in eine Fachklinik eingewiesen.