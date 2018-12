Mann baut Böller und verliert drei Finger bei Explosion

Bei der Detonation eines selbstgebastelten Böllers ist ein Mann aus dem südlichen Landkreis Würzburg schwer verletzt worden. Dem Patienten wurden bei dem Unfall drei Finger einer Hand abgetrennt, wie das Bayerische Rote Kreuz in Würzburg mitteilte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der herbeigerufenen Rettungsassistenten des BRK aus Kist konnten die abgetrennten Fingerglieder nicht mehr gefunden werden.

Ehepaar entgeht knapp Böller-Explosion

Glück hatte dagegen ein Ehepaar am Würzburger Hubland. Ein 17-jähriger schmiss einen sogenannten Kubanischen Kanonenschlag zwischen parkende Autos. Der Feuerwerkskörper explodierte direkt am Fußraum eines Pkw, in dem ein 37-Jähriger Fahrzeugführer und seine 32 Jahre alte Ehefrau saßen. Nur durch Glück wurde niemand verletzt.

Der 17-Jährige muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und der Ordnungswidrigkeit, unerlaubt mit Feuerwerkskörpern hantiert zu haben, verantworten.

Rettungsdienst gibt Tipps

Das Bayerische Rote Kreuz warnt vor unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerkskörpern und nimmt die Einsätze auch zum Anlass, auf die Bedeutung von Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Verbrennungen und Handverletzungen hinzuweisen.

Demnach sind kleinere Verbrennungen zu kühlen, "großflächige nicht, da sonst eine Unterkühlung droht." Größere Wunden solle man umgehend steril abdecken. "Werden Finger oder Fingerteile abgerissen, sollte man diese unbedingt suchen, steril verpacken und dem Rettungsdienst mitgeben", so der Appell des Rettungsdienstes.

Bei Augenverletzungen sind immer beide Augen zu verbinden, damit das verletzte Auge nicht mehr bewegt wird. "Wichtig ist es, bei ernsten Verletzungen umgehend einen Notruf über die 112 bei der Integrierten Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr abzusetzen."