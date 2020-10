Mann aus geschlossener Krankenhaus-Abteilung in Lohr geflüchtet

Eine akute Gefahr gehe aber von dem 38-Jährigen nicht aus, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag mit. Der 38-Jährige sei am Sonntagnachmittag bei einem begleiteten Spaziergang auf dem Klinikgelände davongerannt und in Richtung Innenstadt geflüchtet. "Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos", hieß es.

Wegen Gewaltdelikt in Bezirkskrankenhaus

Der Gesuchte ist 1,68 Meter groß, schlank, hat kurze schwarze Haare mit Wirbelglatze und braune Augen. Er trug am Sonntag eine braune Jacke, blaue Hose und blaue Turnschuhe. Der 38-Jährige ist wegen eines Gewaltdelikts im Jahr 2003 in einer geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses amtlich untergebracht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

