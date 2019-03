Mann wohl wegen Parkplatz niedergestochen: Verdächtiger gefasst

Am vergangenen Dienstag ist in Pocking (Lkr. Passau) ein 71-jähriger Mann auf offener Straße niedergestochen worden. Jetzt ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das bestätigte das Polizeipräsidium Niederbayern am Morgen dem Bayerischen Rundfunk. Es handelt sich um einen 73-Jährigen aus dem Landkreis Passau. Er wird am Mittag dem Haftrichter vorgeführt.

Parkplatz Auslöser für Messerattacke

Warum es zu der blutigen Auseinandersetzung vor einer Postfiliale im Pockinger Viehhallenweg gekommen ist, ist auch nach der Festnahme des Tatverdächtigen nicht genau geklärt. Eventuell bringen weitere Vernehmungen des Tatverdächtigen und des Opfers etwas Aufklärung, so Polizeisprecher Stefan Gaisbauer. Es deutet aber alles darauf hin, dass ein Streit um einen Parkplatz der Auslöser war.

Mann erleidet schwere Verletzungen

Der Mann, der niedergestochen wurde, erlitt schwere Verletzungen und musste notoperiert werden. In Lebensgefahr schwebte der Mann laut Polizei nicht.