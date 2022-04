Mann auf Disko-Parkplatz brutal zusammengeschlagen

Es war früh am Morgen, in der Nacht von Ostersonntag auf Montag: Vor einer Diskothek im Gewerbegebiet von Geiersthal im Landkreis Regen wurde ein 31-Jähriger von mehreren Männern angegriffen und brutal zusammengeschlagen. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei Viechtach meldet, sind die genauen Hintergründe noch unklar und die Täter unbekannt.

Schläge, Tritte und womöglich Glas als Waffe

Die Polizei geht von fünf Tatbeteiligten aus. Sie sollen gegen 3.45 Uhr auf einem Parkplatz neben dem Disko-Eingang auf den 31-Jährigen eingeprügelt und ihn am Boden liegend noch mit Füßen getreten haben. Außerdem soll auch ein Glas oder eine Flasche als Waffe eingesetzt worden sein, heißt es.

Täter flüchten nach der Attacke

Nach der Tat flüchteten die Angreifer in einem silbernen Kleinwagen. Der Verletzte wurde zunächst durch Passanten betreut und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Er schwebt nicht in Lebensgefahr, so die Polizei.

Nun hoffen die ermittelnden Beamten auf Zeugenhinweise. Alle Personen, die Angaben zu der Schlägerei machen können, sollen sich bei der Polizei Viechtach unter der Telefonnummer 09942/94040 melden.