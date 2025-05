Vom Vermisstenfall zum Mordverdacht: 73-Jähriger angeklagt

31. Juli 2024: In Forchheim läuft das Annafest. Zur Abendstunde dieses Mittwochs steigt Katina K. in einen Shuttlebus, um in das rund vier Kilometer entfernte Bammersdorf zu fahren – so zumindest lauteten die Vermutungen der Ermittler. Doch dort tauchte sie nie auf.

Die 33-Jährige gilt seitdem als vermisst. Trotz umfangreicher Suchen und Öffentlichkeitsfahndungen fehlt jede Spur von ihr. Auch wenn bislang keine Leiche der Frau gefunden werden konnte, hat die Staatsanwaltschaft Bamberg jetzt – rund neun Monate nach dem Vermisstenfall – Anklage gegen einen 73-Jährigen wegen Mordes erhoben.

73-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Der Mann soll die 33-Jährige aus niederen Beweggründen getötet haben, heißt es von der Staatsanwaltschaft Bamberg am Mittwoch. Die Frau soll die Lebensgefährtin des 73-Jährigen gewesen und sich zuvor von dem Beschuldigten getrennt haben. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bamberg auf BR24-Nachfrage mitteilt, sitzt der Mann seit Anfang August in Untersuchungshaft.

Taucher suchen erfolglos nach 33-jährigen Vermissten

Angehörige aus Norddeutschland hatten Katina K. am 1. August als vermisst gemeldet, nachdem der Kontakt zu der Frau überraschend abgebrochen war. Daraufhin lief im Bereich Eggolsheim im Landkreis Forchheim eine mit Tauchern groß angelegte Suchaktion an. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung führte nicht zu der Frau aus Bulgarien. Die 30-köpfige Sonderkommission (Soko) "Sofia" stand unter anderem im Austausch mit den bulgarischen Behörden.

Nach Angaben der Ermittler soll die Frau im Rotlichtmilieu gearbeitet haben. Dort habe sie den 73-Jährigen kennengelernt. Zuletzt gesehen wurde sie in Bammersdorf. Dort soll sie einige Tage bei dem Mann zu Besuch gewesen sein, der damit ins Visier der Ermittler gerät.

Polizei prüft Zusammenhang mit Cold Case

Die Ermittler prüften auch, ob es einen Zusammenhang mit dem Vermisstenfall Sabine Föll aus dem Jahr 1994 gibt. Die damals 32-Jährige aus dem Großraum Stuttgart war nach einer Faschingsfeier in Forchheim verschwunden. Bereits damals wurde gegen den heute 73 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Forchheim ermittelt. Der Fall blieb ungeklärt.

Verhandlungstermin steht noch aus

Im Fall Katina K. muss nun das Landgericht Bamberg entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird und es zum Prozess kommt. Ein Verhandlungstermin wurde durch das Landgericht Bamberg bislang noch nicht bestimmt.