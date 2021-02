Manipulierte Schilder locken Wintersportler in Schongebiete

Im Mangfallgebirge leben bedrohte Wildtiere, wie zum Beispiel das Birkhuhn. Um sie zu schützen, gibt es ausgewiesene Schongebiete. Grüne und gelbe Schilder weisen Wintersportler und Wanderer darauf hin. Doch scheinbar haben einige dafür kein Verständnis. Unbekannte haben sich an den Schildern zu schaffen gemacht – mit fatalen Folgen.

Gebietsbetreuer fassungslos

Aufgestellt hat die Hinweisschilder Gebietsbetreuer Florian Bossert - zusammen mit ehrenamtlichen Helfern. Was mit den Tafeln passiert ist, macht ihn fassungslos: 14 Schilder wurden beschädigt oder gestohlen, andere so versetzt, dass sie Wintersportler direkt in Schongebiete gelotst haben.

Gruppen wandern unwissend in Wildtier-Schutzzonen

Ganze Gruppen von Wintersportlern spazierten in den vergangenen Tagen durch die verschneiten Rückzugsgebiete der Wildtiere im Bereich Wendelstein, Breitenstein und Rotwand am Spitzingsee. Dank der verdrehten Schilder glaubten sie, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Wildtiere aus der Winterruhe aufgeschreckt

Fatal sei das für die Tiere, sagt der Gebietsbetreuer. Das vom Aussterben bedrohte Birkhuhn etwa, das derzeit brütet und dringend Ruhe braucht, werde so aufgeschreckt. Dadurch verliert es die im Winter so lebenswichtigen Energievorräte. Von einem bösen Streich will Florian Bossert bei der Sache nicht sprechen. Einige der Schilder seien mit einer Zange rausgeschnitten worden, da müsse man entsprechendes Werkzeug dabei gehabt haben.

Frustriert über diesen Vandalismus

Das Landratsamt Miesbach hat inzwischen Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Schaden für die Tiere und der Frust bei den Helfern lässt sich dagegen nicht beziffern. In den vergangenen Wochen ist es immer wieder zu Konflikten zwischen Wintersportlern und Naturschützern gekommen. Bossert und seine Ranger versuchen, die Besuchermassen zu lenken und die Wildtiere zu schützen.