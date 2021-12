Impf-Manipulation? Blutabnahme bei betroffenen Patienten

Im Verdachtsfall um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei Corona-Impfungen in zwei Arztpraxen im südlichen Landkreis Passau ist am Mittwoch in der Niederbayernhalle in Ruhstorf an der Rott potenziell betroffenen Patienten Blut abgenommen worden.

Durchsuchungen in Praxen und Wohnungen

Das Landratsamt Passau will damit den Corona-Antikörperstatus der Menschen prüfen. Am Dienstag war dem BR bestätigt worden, dass zwei Arztpraxen und mehrere Wohnungen durchsucht wurden, weil der Verdacht besteht, dass es bei Corona-Impfungen zu Manipulationen gekommen ist.

Beschuldigt werden insgesamt fünf Frauen. Unter anderem geht es um den Verdacht, dass fälschlich Impfungen in Impfpässe eingetragen wurden oder Impfstoff verdünnt wurde. Auch der Vorwurf des Abrechnungsbetrugs steht im Raum.

Am Mittwoch kamen gut 300 Menschen zur Blutabnahme

Ein Landratsamtssprecher hat dem BR bestätigt, dass am ersten Tag etwa 300 bis 350 Patienten zum Blutabnehmen nach Ruhstorf kamen. Am Donnerstag wird die Aktion, die bis in die Abendstunden lief, fortgesetzt. Das Gesundheitsamt hatte nach eigenen Angaben am Montag (20.12.) knapp 1.000 Patienten, die betroffen sein könnten, schriftlich eingeladen. Ergebnisse der Bluttests sollen im Lauf der nächsten Woche veröffentlicht werden. Zu den laufenden Ermittlungen konnte der Sprecher des Landratsamts nichts sagen.