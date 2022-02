Mangelware: Lkw-Parkplätze an Bayerns Autobahnen

Die einen bremsen, um ihren Lkw zu parken – die nächsten starten wieder durch. Kennzeichen aus ganz Europa zieren die Stoßstangen der Laster. Am Parkplatz Ludergarten zwischen Nürnberg und Altdorf herrscht schon zur Mittagszeit Hochbetrieb. Besonders gefragt sind hier die Lkw-Buchten. Wie an allen anderen Parkplätzen entlang der A3, der A6 und der A9, die sich hier kreuzen. Gerade in den Abend- und Nachstunden sind sie begehrt.

In der Not stellen die Fahrer ihre schweren Sattelschlepper auch mal in der Zufahrt oder am Seitenstreifen ab – um die Lenkzeiten einzuhalten. Doch bei Behinderungen muss die Polizei einschreiten, erklärt Wolfgang Schmailzl von der zuständigen Verkehrspolizei Feucht. Und das müssen sie jeden Tag mehrmals – besser gesagt jede Nacht. Denn gerade in den Abendstunden suchen die Brummi-Fahrer mehr oder weniger geeignete Stellplätze.

Gefahr für die Polizei und die Kraftfahrer

Falsch parken auf der Autobahn kostet 70 Euro und einen Punkt in Flensburg. Doch das spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Solche Einsätze sind gefährlich. Für den Kraftfahrer, die übrigen Verkehrsteilnehmer und auch die Streifenbeamten, die einen solchen Laster in den dunklen Abendstunden oder nachts beanstanden.

Wenn die Beamten den Fahrer wachbekommen haben, "dann tut sich oftmals die Sprachbarriere auf, dass wir ihm verständlich machen müssen, dass er jetzt sofort sein Fahrzeug zu entfernen hat", erklärt Wolfgang Schmailzl von der zuständigen Autobahnpolizei in Feucht. Der Fahrer müsse zwar seine Ruhezeit einhalten, aber: "Da geht die Verkehrssicherheit vor, der muss so schnell wie möglich weg."

Autobahn GmbH schafft zusätzliche Stellplätze

Das Problem ist bekannt. Die Autobahn GmbH des Bundes, früher hieß sie Autobahndirektion, versucht gegenzusteuern. Denn gerade Nordbayern, der Großraum Nürnberg, ist eine wichtiger Knotenpunkt für den Handel – Nord-Süd genauso wie Ost-West. Deshalb werden bestehende Parkplätze ausgebaut, der ein oder andere Park- oder Rastplatz wird sogar neu gebaut.

In der Nürnberger Niederlassung der Autobahn GmbH ist Jan Schubert Projektleiter für den Ausbau von Parkplätzen entlang der großen Verkehrswege. Er erklärt, dass seit 2008 der Fokus auf den Ausbau von Lkw-Stellplätzen gelegt werde. "Seitdem sind bereits 2.500 neue Stellplätze gebaut worden und entstanden, und zukünftig bis 2030 ist geplant, noch weitere Lkw-Stellplätze bis zu einer Kapazität von 8.500 in Nordbayern zu schaffen." Das klingt viel, aber das Zuständigkeitsgebiet ist auch beachtlich – von Aschaffenburg bis über Hof hinaus, von Coburg bis kurz vor Ingolstadt.

Schwerlastverkehr auf den Autobahnen nimmt weiter zu

Trotz der Bekenntnisse der Politik, mehr Güter auf Schiff oder Schiene zu verlagern, steigen die Lkw-Zahlen auf den Autobahnen weiter. Und trotz der Ausbauoffensive sind Lkw-Parkplätze entlang der Hauptverkehrsrouten weiter Mangelware, bestätigt der Nürnberger Spediteur Fritz Tschirschwitz, Vizepräsident des Landesverbands Bayerischer Transport und Logistikunternehmen. "Es hat sich nicht entspannt, obwohl die Regierung schon einiges getan hat. Aber der Verkehr wird immer mehr, und jetzt, wo die Wirtschaft anläuft, wird die Parkplatzthematik noch schlimmer und der Verkehr auf den Autobahnen natürlich auch."

Einen Rückgang aufgrund der Pandemiebedingungen und Beschränkungen kann der Logistik-Unternehmer nicht feststellen. "Die Lage hat sich eher verschärft, durch den Onlinehandel, der ist enorm gestiegen durch die Pandemie, und jetzt, wo die Container von China und Übersee wieder kommen, ist natürlich ein extremer Nachholbedarf auf der Straße notwendig."

Das bestätigt auch die Autobahnpolizei. "Nach unseren Einschätzungen ist das wie in Zeiten vor der Pandemie, dass der Verkehr genauso stark läuft. Das war während des Lockdowns anders, da waren weniger unterwegs auf den Straßen", bilanziert Wolfgang Schmailzl.

Leitsysteme sollen auf freie Stellplätze hinweisen

Die Autobahn GmbH setzt auf den Ausbau bestehender Einrichtungen – sofern noch Platz dort ist. Und auf eine bessere Auslastung der Anlagen. Mit Leitsystemen, die auf freie Stellplätze hinweisen. Diese sollen an der A3 zwischen Würzburg und Nürnberg installiert werden. Dort wird die Strecke gerade auf sechs Spuren ausgebaut, das Leitsystem gleich inklusive, erklärt Jan Schubert von der Autobahn GmbH. "Ein erster Abschnitt wird jetzt schon Beginn diesen Jahres angefangen, ein zweiter Abschnitt soll bis 2025 fertiggestellt sein." Das Ziel sei, die vorhandenen Lkw-Stellplätze optimal auszunutzen.

Auch in fernerer Zukunft wohl immer mehr Lkw-Verkehr

Die Prognosen sehen auch für die Zukunft so aus, dass der Lkw-Verkehr weiter zunimmt. Das belegen die Studien der Autobahn GmbH. "Alle fünf Jahre finden im ganzen Bundesgebiet Zählungen statt, über mehrere Tage, wie die Auslastung an den bestehenden Anlagen ist, und aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass auf jeden Fall Bedarf entsteht und auch weit bis über 2030 hinaus an dem Ausbau von Lkw-Stellplätzen gearbeitet werden muss", fasst Jan Schubert die Ergebnisse für sein Gebiet in Nordbayern zusammen.

Die Situation wird sich wohl auch mit Leitsystem und zusätzlichen Parkplätzen kaum entspannen. Das Rennen um jeden freien legalen Stellplatz an den Autobahnen geht in die nächste Runde – denn auch die Anzahl der Laster wird wahrscheinlich weiter wachsen.