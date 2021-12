Mangelware Maske: Importeur warnt vor Engpässen

Für Axel Theiler aus Buchloe im Ostallgäu ist es ein Déjà-vue: Wie schon zu Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren sind auch aktuell Schnelltests, Masken und andere Hygieneartikel Mangelware. Das kritisiert der Geschäftsführer des Buchloer Schutzbekleidungs-Herstellers Franz Mensch in einer Mitteilung.

Erste Versorgungslücken in Kliniken

Erste Krankenhäuser meldeten bereits Versorgungslücken, auch Pflegeeinrichtungen und Ärzte warteten dringend auf neue Lieferungen. "Die Lieferketten aus Asien sind überlastet. Wir ordern, was wir können. Weil die Situation kritisch ist, haben wir gerade eine Millionen FFP2-Masken per Luftfracht geholt", erklärt Axel Theiler.

Kritik: zu kurzfristige Beschlüsse

Er fordert deshalb von der Regierung mehr Vorbereitungszeit bei ihren Corona-Entscheidungen. Im Sommer habe es beispielsweise Corona-Tests überall zu günstigen Preisen zu kaufen gegeben. Aufgrund kurzfristig verschärfter Beschlüsse sei aber die Nachfrage explodiert, mit der Folge, dass die Tests schnell vergriffen waren. Das hätte man durch vorausschauende Planung verhindern können, moniert Theiler.

Frachtkosten explodieren

Er weist darauf hin, dass die Lieferzeiten sich derzeit verdoppelten und die Frachtkosten zum Teil um das Zehnfache stiegen, da Transportkapazitäten fehlten. Schiffscontainer und Verpackungsmaterial seien Mangelwaren, das ganze System überlastet. "Es dauert einfach insgesamt länger, bis die Ware hier vor Ort ist. Das muss man einplanen. Normalität ist leider nicht in Sicht", warnt Theiler.

Wenn die Regierungen in so einer Situation kurzfristig neue Maßnahmen wie zum Beispiel eine FFP2-Maskenpflicht oder eine Testpflicht für Kita-Kinder verfügten, komme es zwangsläufig zu Engpässen und überteuerten Preisen.

Warenknappheit hemmt die Wirtschaft

Die Warenknappheit in Europa betreffe fast die gesamte Wirtschaft: von Elektronikteilen und Spielwaren bis hin zu Produkten wie Schnelltests, Masken und Kittel. Die Franz Mensch GmbH gehört nach eigenen Angaben zu den europaweit führenden Herstellern von Hygiene-Produkten. Das Unternehmen beschäftigt am Standort in Buchloe knapp 200 Mitarbeiter.