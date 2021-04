Mangelndes Training: Rettungsschwimmer schlagen Alarm

An der Wasserrettungsstation St. Heinrich am südlichen Ende des Starnberger Sees testen sie ihre Gerätschaften, checken die Erste-Hilfe-Rucksäcke und lassen ihre Boote zu Wasser. Doch den ehrenamtlichen Rettern fehlt das Training. Normalerweise trainieren sie einmal in der Woche - aber nicht nur um fit zu bleiben. Es geht vor allem darum, dass die Abläufe beim Retten in Fleisch und Blut übergehen.

Corona nimmt Rettungsschwimmern ihre Routine

Diese Routine fehlt den Rettungsschwimmern jetzt, weil die Schwimmbäder mit kurzen Unterbrechungen im Herbst nun schon seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr geschlossen sind. Der Präsident der DLRG Bayern, Ingo Flechsenhar, sorgt sich um den Erhalt der Rettungsfähigkeit. Alle zwei Jahre müssen die Retter die strenge Prüfung für das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen bestehen. Auch dafür ist das Training wichtig.

Besserung ist vorerst jedoch nicht in Sicht, fürchtet Flechsenhar: "Die Bäder werden frühestens im Spätsommer aufmachen, wenn überhaupt. Und da ist es natürlich ein Riesenproblem für die DLRG, die Rettungsfähigkeit zu erhalten."