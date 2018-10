Mangelhafter Brandschutz wird für Nürnberger Eigentümer teuer

Gestern Abend hat die Hausverwaltung in der Meistersingerhalle nun die Eigentümer über die Maßnahmen und erste Kostenschätzungen informiert. Fünf Stunden lang zog sich die Versammlung hinter verschlossener Tür. Die Kosten für die Erneuerung gehen in die Millionen – genaue Zahlen gibt es aber noch nicht, so die Vonovia Immobilien Treuhand. Fest steht: Die Rücklagen, die die Eigentümer über die Jahre zurückgelegt haben, decken nicht einmal das Gerüst, das derzeit aufgebaut wird und von der Hausverwaltung bereits in Auftrag gegeben wurde.

Fast 400 Wohnungen betroffen

Jeder Eigentümer müsse nun damit rechnen, bis zu 40.000 Euro aus eigener Tasche für die Sanierung zu zahlen, empörten sich die Teilnehmer nach der Versammlung. Einigen Eigentümer standen die Tränen in den Augen. Sie wissen nicht, wie sie die finanzielle Belastung stemmen sollen. In den Hochhäusern leben vor allem viele Rentner in ihren Eigentumswohnungen. Insgesamt sind 390 Wohnungen betroffen.

Rücklagen von Nachbarn

Um die Auflagen der Stadt Nürnberg fristgerecht zu erfüllen – die Fassade muss bis Weihnachten abgebaut und das beanstandete Material entfernt werden – springen nun die Nachbarn ein. Die Eigentümer aus den umliegenden Mehrfamilienhäusern leihen den Betroffenen aus den Hochhäusern ihre Rücklagen. Dafür hat eine Mehrheit der Teilnehmer bei der Eigentümerversammlung gestimmt, so die Hausverwaltung.

Brennbare Materialen verboten

Denn wenn nicht sofort saniert wird, müssten die Hochhäuser geräumt werden. Die Hochhäuser in Nürnberg-Neuselsbrunn wurden in den 60er-Jahren gebaut, 1995 wurde die Fassade zuletzt saniert und brennbare Materialien, wie Styropor, illegal angebracht. In Bayern ist es seit 1952 verboten, brennbare Materialien in der Fassade von Hochhäusern zu verbauen. Den damaligen Bauherrn, das staatliche Unternehmen Deutschbau, gibt es aber nicht mehr. Nun hoffen die Anwohner, dass weitere Verantwortliche gefunden werden, denn die Baumaßnahmen müssen überprüft und abgenommen worden sein.