Mangelhafte Heime - was tun im Pflegefall?

In Deutschland gibt es immer mehr Alte, Demente und Pflegebedürftige, aber nicht genügend Pflegekräfte. Dazu kommt: Träger von Kliniken und Heimen unterliegen häufig einem Sparzwang, teils wegen zu niedriger Pflegesätze oder auch zum Zweck der Gewinnmaximierung. Pflegebedürftige leben zum Teil unter menschenunwürdigen Verhältnissen, bekommen beispielsweise nicht genug Nahrung, oder bei großer Hitze zu wenig zu trinken. Und auch die hygienischen Verhältnisse lassen zu wünschen übrig, wie der jüngste Fall aus Augsburg zeigt.

"Kein Pflegeheim ohne Mängel"

Der Münchner Sozialpädagoge Claus Fussek benennt seit 30 Jahren Missstände in der Pflegebranche. In vielen Heimen herrsche seiner Meinung nach ein Klima der Angst. Einschüchterung und Mobbing unter den Mitarbeitern gehören zum Heimalltag. Wer redet, müsse mit Konsequenzen rechnen. Selbst Familienmitglieder, sagt der Kritiker, würden oft die Augen vor den zum Teil menschenverachtenden Zuständen verschließen. Sie würden eine noch schlechtere Behandlung ihrer Angehörigen befürchten.

Pflege-TÜV in der Kritik

Die Landesverbände der Krankenkassen erteilen dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) und dem Prüfdienst der Privaten Krankenversicherung (PKV) den Auftrag, stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste einmal jährlich einer Prüfung zu unterziehen. Die Qualität der Heime wird mit sogenannten Pflegenoten gemessen - derzeit das einzige, flächendeckende System in Deutschland, das allerdings in der Kritik steht. Im Zentrum der Prüfung steht die Beurteilung von Arbeitsabläufen, nicht die der Lebens- und Versorgungsqualität. Nach Aussage von Pflegeexperte Fussek sei die Auswahl der Kriterien falsch. Wie es den Bewohnern geht, werde zu wenig thematisiert. Stattdessen stehen Fragen der Prozess-Qualität im Vordergrund. Eine Inaugenscheinnahme der Pflegebedürftigen fände nur in seltenen Fällen statt. Wichtig bei der Punktevergabe sei nur eine lückenlose Dokumentation. Diese sei allerdings häufig gefälscht, so Fussek.

"Wenn die Dokumentationen ehrlich geführt worden wären, dann hätte jedes dieser Heime bei der Punktevergabe eine Drei oder Vier bekommen müssen. Tatsächlich erhielten sie aber die Bestnote und das bei einem Pflegenotstand. Das passt nicht zusammen." Claus Fussek, Pflegeexperte

Die Prüfer des MDK hätten vorher selbst als Pfleger gearbeitet, wollten ihre ehemaligen Kollegen nicht "anschwärzen". Kontrollen würden in der Regel vorher angemeldet, so der Sozialpädagoge, obwohl dies gar nicht zulässig sei.

Auch der MDK ist unzufrieden

Der MDK kann die Kritik sogar teilweise nachvollziehen. Er sei lediglich ausführendes Organ und hätte die Prüfungen nach festen Vorgaben und Kriterienkatalogen durchzuführen. Dieses Verfahren werden auch vom MDK kritisiert: Es ergäbe sich oft ein unrealistisches Bild der Lage in den Heimen. Darum soll das Prüfverfahren bis zum Herbst überarbeitet werden. Das Ergebnis ist ungewiss, da viele mitzureden haben, auch die kritisierten Heimbetreiber. Unabhängig davon würden der MDK aber auch heute schon die Pflegekassenverbände sofort informieren, wenn Mängel in den Heimen festgestellt würden.

Heimaufsicht - Ratgeber für Angehörige?

Wenn Angehörige Pflegemängel feststellen, können sie die Heimaufsichtsbehörde einschalten. Nach Ansicht von Fussek sei diese Behörde aber nicht die richtige Anlaufstelle. Der Grund: In Bayern ist die Behörde bei den Landratsämtern angesiedelt. Häufig müsste sich ein einziger Sachbearbeiter mit den Rechtsabteilungen großer Unternehmen auseinandersetzen. In der Regel könne er bei gravierenden Mängeln zwar einen Aufnahmestopp erreichen, den Heimbewohnern und auch den Angehörigen wäre damit aber noch lange nicht geholfen. Häufig dauere ein Rechtsstreit Monate. Im Ernstfall drohe auch die Schließung einer Einrichtung. Fusseks Einschätzung nach stünden hunderte von alten, pflegebedürftigen Menschen plötzlich auf der Straße und müssten auf andere Einrichtungen verteilt werden, die ohnehin keine Aufnahmekapazitäten hätten.

Hinschauen nicht Wegschauen

Nach Meinung von Fussek könne jeder Einzelne etwas tun, um den "Irrsinn", wie er sagt, zu stoppen. Das sei unbequem und erfordere viel Engagement von den Angehörigen, sei aber zielführend. Der tägliche Besuch des Familienmitglieds im Heim gehöre zum Beispiel dazu. Nur so ließe sich die Qualität der Betreuung wirklich feststellen. Pflegekräfte müssten sich mit den Angehörigen zusammenschließen. Auch die Heimleitung sei gefordert, eine Art Frühwarnsystem einzurichten. Dazu gehöre auch, ehrenamtliche Betreuer ins Boot zu holen, Menschen, die sich für andere einsetzen. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, könne man nachhaltig die Situation für Pflegebedürftige verbessern. Aber auch die Kommunalpolitik sei gefordert, Angehörige zu unterstützen. Fusseks Meinung nach müsse es einen Rechtsanspruch auf die Tagespflege alter Menschen geben. In den Kommunen müsse man dafür Sorge tragen, dass Bürger auch im Alter versorgt werden, sei es in Form von Tagespflege-Einrichtungen oder Wohngemeinschaften.

Wichtige Auswahlkriterien

Als Angehöriger ist man oft überfordert, wenn es um die Auswahl des richtigen Heims geht. Experten raten deswegen, auf folgende Dinge zu achten: Auf die Aussagen in Prospekten und Werbebroschüren allein sollte man sich nicht verlassen. Der erste, persönliche Eindruck ist entscheidend. Atmosphäre, Geruch, Sauberkeit können erste Anzeichen sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Auch die Frage, ob man sofort einen Ansprechpartner findet. Wenn man eine Einrichtung gefunden hat, die passabel erscheint, dann möglichst mehrfach aufsuchen. Man sollte prüfen, wie der Heimalltag aussieht, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen, wie mit den Heimbewohnern gesprochen und umgegangen wird und ob ausreichend Pflegekräfte vorhanden beziehungsweise rund um die Uhr verfügbar sind. Außerdem kann man andere Angehörige oder Besucher ansprechen und nach ihren Erfahrungen fragen.