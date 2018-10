Mangel an Psychotherapeuten auf dem Land

Lange hatte sie sich um ihren psychisch kranken Mann gekümmert, doch dann brauchte sie selbst eine Therapie. Die Suche nach einem Therapieplatz begann für Sylvia Nirschl aber erstmal mit zahlreichen Absagen. Hoffnungslos empfand sie damals ihre Situation.

"Ich habe mich sehr verlassen gefühlt, weil man denkt, dir geht es doch so schlecht und keiner will dich nehmen. Wie kann ich das noch meistern? Ich brauche doch einen Therapeuten." Sylvia Nirschl, Selbsthilfegruppe "Nur keine Angst vor Depressionen"

Viele Betroffene kennen das Problem

Sylvia Nirschl sucht weiter. In der Selbsthilfegruppe "Nur keine Angst vor Depressionen" in Schwarzach im Landkreis Straubing Bogen stellt sie fest, dass andere psychisch Kranke in ihrer Region das gleiche Problem haben. Einer von ihnen ist Hans Hofbauer.

"Ich habe niemanden gefunden, ich habe es aufgegeben. Von Passau bis Straubing habe ich Therapeuten angerufen, war auf mehreren Wartelisten. Die haben gesagt, sie rufen zurück. Aber keiner hat zurückgerufen." Hans Hofbauer, Betroffener

Letztendlich hat sich Hans Hofbauer stationär behandeln lassen. Das ist kein Einzelfall, sagt Martin Kellermeier. Vor acht Jahren gründete er in Schwarzach im Landkreis Straubing Bogen eine Selbsthilfegruppe. Seine Depressionen begannen schon vor fast 30 Jahren.

"Zu meiner Zeit hat man die Krankheit nicht so erkannt oder man hat sich geschämt – aber man hat gut einen Platz bekommen. Aber das wird jetzt immer schlimmer, weil sich mehr outen und der Stress in der Arbeit deutlich mehr geworden ist als den, den ich noch kenne." Martin Kellermeier, Gründer der Selbsthilfegruppe "Nur keine Angst vor Depressionen"

Lange Wartezeiten für eine Therapie

19 Wochen wartet jeder psychisch Kranke in Bayern durchschnittlich auf eine Therapie, so eine Befragung der Psychotherapeutenkammer in Bayern. In manchen Regionen im Freistaat dauere es jedoch deutlich länger, sagt der Präsident der Psychotherapeutenkammer Nikolaus Melcop. Bisher werden die Sitze der Psychotherapeuten in Bayern nach einem komplizierten Bedarfsplan verteilt. Dabei seien die Ballungsgebiete deutlich bevorzugt worden.

"Wenn diese Fehler korrigiert würden, dann könnte die Versorgung auch in eine sinnvolle Richtung gehen. Es ist ja auch insgesamt ein sinnvolles Ziel in der Politik, die ländlichen Regionen nicht ausbluten zu lassen. Wir haben in unserer Berufsgruppe im Gegensatz zu den Ärzten genug Nachwuchs, von denen auch einige bereit wären, dort in die Regionen zu gehen, um sinnvolle Arbeit zu machen." Nikolaus Melcop, Präsident Psychotherapeutenkammer Bayern

Zulassungssperren in den Regionen müssten aufgehoben werden

Dafür müssten für neue Psychotherapeuten die Zulassungssperren in den Regionen aufgehoben werden, sagt Nikolaus Melcop. Nur so könnten sich deutlich mehr Psychotherapeuten in ländlichen Regionen ansiedeln. Und nur so müssten weniger psychisch Kranke stationär behandelt werden, weil sie rechtzeitig einen Therapieplatz bekämen.