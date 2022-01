Mangel an Lkw-Fahrern: Das Problem spitzt sich zu

Er wird aber auch schon mal von Kollegen überholt, die statt den erlaubten 80 km/h satte 120 km/h fahren. Michael Jahn ist jetzt 63 Jahre und in sechs Monaten will er in Rente gehen, um endlich Zeit für seine Frau zu haben. Denn auf ein Familienleben hat er jahrelang verzichten müssen.

Viel Stress und Bürokratie, wenig Wertschätzung

Dass ist es auch, was den Beruf unattraktiv für den Nachwuchs macht. Zudem herrscht Zeitnot, die Staus auf den Autobahnen nehmen zu. Ab Mitte 50 geht der Job des Fahrers an die Substanz durch den permanenten Stress. Jedes Jahr gehen bundesweit rund 30.000 Berufskraftfahrer in Rente und nur 17.000 Berufseinsteiger folgen nach.

Die Branche hat viele Probleme. So kostet mittlerweile der Erwerb des Lkw-Führerscheins mehrere Tausend Euro. Früher konnte der bei der Bundeswehr gemacht werden. Vorschriften und Bürokratie verschärfen sich zunehmend, das Image und damit die Wertschätzung der Berufsgruppe ist gering und das Sozialdumping vor allem in osteuropäischen Unternehmen hoch. Immer mehr kehren dem Job den Rücken, doch durch Onlinehändler mit Umsatzzuwächsen werden eigentlich immer mehr Fahrer gebraucht.

"Berufskraftfahrer werden immer gesucht und es werden ja auch immer weniger. Auch in Ländern wie Polen oder Tschechien kämpft die Branche mit einem Mangel an Fahrern." Michael Jahn, Berufskraftfahrer

Omikron setzt der Branche zusätzlich zu

Bereits im Frühjahr 2020 verschärfte sich die Situation rund um den Fahrermangel zum ersten Mal aufgrund der Pandemie. Fahrer aus Osteuropa kehrten in ihre Heimatländer zurück, viele kamen nicht wieder, fanden Arbeit in anderen Ländern oder zuhause. Jetzt fehlen viele, weil sie an der Omikron-Variante des Coronavirus erkrankt sind.

"Die Situation hat sich aktuell zugespitzt, weil diese neue Corona-Variante viele Fahrer dazu bewogen hat, wenn sie den Verdacht haben, zuhause in ihren Ländern zu bleiben und damit fehlen aktuell noch einmal eine Anzahl von fünf bis zehn Prozent der Fahrer in Bayern, die momentan kaum kompensiert werden kann." Rüdiger Elflein, Spediteur Bamberg

BGL: Lieferketten durch Notstandsregionen sicherstellen

Gehe man nach den Virologen, könnten erhebliche Teile des Fahrpersonals von Omikron betroffen werden und damit seien die Lieferketten zusätzlich unter Druck, so der Vorstandssprecher des Bundesverband Güterkraftverkehr, BGL, Dirk Engelhardt.

Bereits im Weihnachtsgeschäft hätten Aufträge aufgrund von Erkrankungen des Fahrpersonals teilweise nicht abgewickelt werden können, so der BGL. Eine Möglichkeit sei nun die Einrichtung von Notstandsregionen. Ähnlich wie bei den Krankenhausbelegungen würde danach Deutschland in verschiedene Regionen aufgeteilt werden. Sollte es dann bei den Gütern des täglichen Bedarfs zu einem Engpass durch den massiven Ausfall von Fahrpersonal in einem Unternehmen kommen, so könnten andere Unternehmen akquiriert werden, um die Versorgung der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Als organisierende Stelle sieht der BGL das Bundesamt für Güterverkehr, das dann solche Fahrten umverteilen könnte. Dies sei schon jetzt ein Angebot an die Politik, so der Bundesverband.