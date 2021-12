Impfstoffmangel in Bayern sorgt für Kritik

Mehr Impfwillige als noch vor ein paar Wochen, aber zu wenig Impfstoff: Besonders die Arztpraxen geraten durch die Deckelung des Biontech-Impfstoffs unter Druck. So kritisiert der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes Dr. Wolfgang Ritter, dass die entstehenden Engpässe in den Praxen zu einem erheblichen Mehraufwand führen, denn bereits vereinbarte Termine müssten wieder abgesagt werden.

Vorwurf aus Augsburg: Staatsversagen

Scharfe Kritik an der mangelnden Impfstoff-Versorgung kommt vom Augsburger Landrat Martin Sailer. Er spricht im BR-Interview sogar von Staatsversagen: "Da kann ich beim besten Willen kein Verständnis mehr aufbringen, dass es dieser Staat nicht schafft, Impfstoff in ausreichender Menge den Bürgern zur Verfügung zu stellen, die entweder geboostert werden müssen oder die sich jetzt - vielleicht auch spät aber immerhin - für eine Impfung entscheiden. (…)." Und weiter:

"Ich halte das für einen echten Skandal, für ein Staatsversagen, das aus meiner Sicht unentschuldbar ist." Augsburgs Landrat Martin Sailer

Laut Sailer müsse der Landkreis Augsburg zum Start der Kinderimpfungen in der kommenden Woche mit 2.500 Impfdosen auskommen. In der Region lebten aber rund 18.000 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren, die potentiell alle geimpft werden könnten, so der Politiker. Er lastet die Hauptschuld dem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, der durch voreilige Ankündigungen bei der Bevölkerung Erwartungen geschürt habe, die nicht erfüllt werden könnten.

Wie viel Impfstoff kommt im Dezember?

Auf BR-Anfrage konnte das Bayerische Gesundheitsministerium am Mittwoch keine konkreten Impfstoffliefermengen für Bayern im Dezember benennen. Ein Ministeriumssprecher verwies lediglich auf die vom Bundesministerium für Gesundheit avisierten Liefermengen für Gesamtdeutschland. Demnach erwartet der Bund im Dezember rund 22 Millionen Dosen des Moderna-Vakzins, rund 6 Millionen Dosen Biontech, sowie rund 2,4 Mio. Dosen des neuen Biontech-Kinderimpfstoffs für Fünf- bis Elf-Jährige.

Zuletzt hatten unter anderem auch Stadt und Landkreis Würzburg über mangelnden Impfstoff geklagt. Statt der bestellten 5.000 Impfdosen des Vakzins von Biontech sind dort Ende November nur 150 Dosen geliefert worden.

