Manfred Webers Heimatort Wildenberg nach der EU-Wahl

Fotografen, Kamerateams, Journalisten und einiges an Polizei. In den vergangenen Tagen war viel los im niederbayerischen Wildenberg (Landkreis Kelheim). Im Rathaus der 1.300-Einwohner-Gemeinde ist mittlerweile aber wieder Ruhe eingekehrt. Am Wahltag hatten hier zahlreiche Kamerateams Manfred Weber bei der Stimmabgabe belagert. Jetzt sind die Wahlurnen im Gemeindesaal wieder abgebaut. Das Ergebnis in Webers Heimatort ist deutlich, sagt Bürgermeisterin Marion Schwenzl (Freie Wähler) beim Blick in die Zeitung.

"Wir hatten eine Wahlbeteilung von 70,18 Prozent. 74 Prozent für die CSU - der Weber-Effekt hat also deutlich zugeschlagen." Marion Schwenzl, Bürgermeisterin von Wildenberg (Freie Wähler)

Der Trubel rund um Wildenberg wird jetzt wieder nachlassen. Die Wildenberger haben es für ihren Manfred, der jetzt EU-Kommissionspräsident werden könnte, gerne getan, sagt Schwenzl. Die Wildenberger sind stolz auf ihn. Schwenzl kennt Weber, seit er ein Teenager ist, damals habe er in einer Band gespielt, erzählt sie. Vom Charakter her habe er sich seitdem nicht verändert - wie damals interessiere er sich für die Menschen und setze sich für sie ein.

Manfred Weber zeigte sich bodenständig und heimatverbunden

Da spielt es auch keine Rolle, dass die Bürgermeisterin nicht von der CSU, sondern von den Freien Wählern ist. Parteien spielen in so einem Fall keine Rolle, sagt Marion Schwenzl. Bereits im Wahlkampf hatte sich Manfred Weber immer bodenständig und heimatverbunden gezeigt. So auch in seinen Werbespots. Ein Bild, das viele Wildenberger bestätigen können. Kritische Stimmen hört man einen Tag nach der Wahl kaum.

Andere Parteien konnten ebenfalls punkten

In Wildenberg und in Bayern lässt sich das Ergebnis für Weber und die CSU sehen, andere Parteien konnten aber noch stärker punkten. Zum Beispiel die Grünen beim Thema Umweltschutz. Hier müsse jetzt schon etwas passieren, sagen auch Menschen in Wildenberg.

Manfred Weber will Kommissionspräsident werden

Es steht noch viel Arbeit für Manfred Weber in den kommenden Wochen an. Zuerst muss er ja auch noch eine Mehrheit im EU-Parlament finden, um tatsächlich Kommissionspräsident werden zu können. Ob das gelingt, da ist selbst die Wildenberger Bürgermeisterin noch skeptisch.

"Wenn man den Macron so hört, dass man mit der Vorgehensweise der Wahl des Kommissionspräsidenten nicht einverstanden ist, dann habe ich schon Bedenken und Zweifel. Ich wünsche ihm natürlich von ganzem Herzen, dass er es wird. Aber Zweifel habe ich trotzdem noch." Marion Schwenzl, Bürgermeisterin von Wildenberg (Freie Wähler)