Manfred Weber sieht Euro als Wohlstandsgrundlage für Europa

Der CSU-Europaabgeordnete und EVP-Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, Manfred Weber, sieht die Einführung der Euro-Währung vor 20 Jahren als Beitrag zur europäischen Souveränität und zur Unabhängigkeit der europäischen Währungs- und Kapitalmärkte. Beim Interview im BR-Studio Regensburg sagte Weber dazu am Dienstag: "Die Einführung des Euro hat dazu beigetragen, dass wir nicht zum Spielball dieser Märkte geworden sind."

Einführung des Euro als Wohlstandsversprechen

Weber bezeichnete den Euro als "Wohlstandsgrundlage" Europas und hob die Wettbewerbsfähigkeit des Euro gegenüber dem US-Dollar und China hervor. Weber erinnerte auch an die Eurokrise in Griechenland: "Nichts in der Welt hat nur positive Seiten", so der EVP-Fraktionsvorsitzende, "aber in Summe ist die Einführung des Euro für uns ein Wohlstandsversprechen, eine Wohlstandsgrundlage und eine Stabilitätsgrundlage für morgen." Eingeführt wurde der Euro vor 20 Jahren, am 1.1.2002.

Weber fehlen Ostbayern im neuen Kabinett in Berlin

Im Interview mit dem BR-Studio Regensburg bedauerte der CSU-Politiker auch, dass im Kabinett der Ampelregierung in Berlin keine Politikerinnen oder Politiker aus Ostbayern vertreten sind. "Wenn niemand mehr am Tisch sitzt, der die Region kennt, der die Interessen der Region kennt und die spezifischen Probleme im Grenzraum, dann ist das sicher ein Nachteil." In erster Linie gehe es in der Bundesregierung um Qualität, so Weber, aber natürlich auch um Regionalität und die Frage, ob jemand einen Landstrich wie Niederbayern und die Oberpfalz kenne. Es sei "schade", so Weber, "dass die Ampelkoalition niemand aus unserer Heimat in die Führungskreise" berufen hat."