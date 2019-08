Manfred Weber hat Gäubodenvolksfest offiziell eröffnet

Gelungener Auftakt am Freitag

Das Gäubodenvolksfest ist eines der größten Volksfeste Bayerns mit erwarteten 1,4 Millionen Besuchern und dauert bis Montag, 19. August. In Straubing gibt es kein "O'zapft is", sondern der Festredner sagt am Ende seiner Rede einfach, dass das Gäubodenvolksfest jetzt eröffnet ist.

Begonnen hat das Gäubodenvolksfest wie immer bereits vor der offiziellen Eröffnung am Freitagabend mit dem Auszug zur Festwiese. Bei perfektem Volksfestwetter jubelten Tausende Zuschauer am Straßenrand den fast 3.500 Mitwirkenden in Trachtenvereinen, Blaskapellen und geschmückten Kutschen zu.

In den Budengassen und in den Bierzelten herrschte anschließend dichtes Gedränge. Rund 100.000 Besucher waren am ersten Abend unterwegs. Die Maß Bier kostet beim Gäubodenvolksfest heuer zwischen 9,70 Euro und 9,75 Euro. Das sind 30 Cent mehr als letztes Jahr.

450.000 Besucher werden zur Ostbayernschau erwartet

Am Samstag um 9 Uhr begann unmittelbar neben dem Festplatz die Ostbayernschau, die größte Verbraucherausstellung Niederbayerns und der Oberpfalz. Sie ist außerdem die besucherstärkste eintrittsfreie Verbraucherausstellung Deutschlands mit voraussichtlich 450.000 Besucherinnen und Besuchern. 750 Aussteller bieten Waren und Dienstleistungen an.