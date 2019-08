Mandichosee: Blaualgen doch mögliche Ursache für Tod von Hunden

Eine Gattung der Blaualgen kommt nun doch als Ursache für den Tod von insgesamt drei Hunden am Mandichosee im Gemeindegebiet von Merching bei Augsburg in Betracht. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilte, ergaben Proben, dass sich an angeschwemmten Wasserpflanzen und an Treibholz Tychonema-Algen in höherer Konzentration angelagert haben. Dabei handele es sich um eine sehr seltene Gattung, mit der die Behörden vor Ort bislang keinerlei Erfahrung hätten.

Algen bei den üblichen Wasserproben nicht entdeckt

In Fällen wie denen am Mandichosee - wo Anfang August zunächst zwei Hunde verendeten - würden üblicherweise Wasserproben genommen, erklärte ein Sprecher des Landratsamts in Aichach auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Erst nach dem weiteren Fall mit einem toten Hund am Mittwoch habe man dann die Tychonema-Algen in zusätzlichen Proben an Pflanzen und Treibholz festgestellt.

Ufer am Mandichosee gesperrt

Die Qualität des Wassers im Mandichosee sei "an sich zum Baden nach wie vor in Ordnung", teilte das Landratsamt mit. Vorsorglich wurden aber Hinweistafeln aufgestellt und der Uferbereich abgesperrt. Bis Anfang nächster Woche will das Landratsamt in Aichach nun weitere Erkenntnisse über die Algenart in dem beliebten Badesee an der Lechstaustufe 23 bei Augsburg sammeln. Die Gemeinde Merching soll in der Zwischenzeit das Ufer von Treibgut und Wasserpflanzen befreien.

Erstes Badeverbot war aufgehoben worden

Polizei und Wasserwirtschaftsamt hatten sich Anfang August schon einmal für eine Sperrung der Badebucht am Mandichosee entschieden. Das Badeverbot wurde aufgehoben, nachdem die damals genommenen Wasserproben den Verdacht auf Blaualgen nicht bestätigten.