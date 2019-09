Mandichosee: Badeverbot wegen Blaualgen wird aufgehoben

Ab Freitag kann man im Mandichosee wieder baden und Wassersport treiben, teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. Während im Uferbereich weiter mit Blaualgen an angeschwemmten Wasserpflanzen und an Treibgut zu rechnen sei, werde die Wasserqualität im See auch nach mehreren Labor-Proben weiterhin als bakteriologisch einwandfrei eingeordnet.

Kleinkinder: Vorsicht im Uferbereich

Am Mandichosee und neun weiteren Badeseen in der Region werden nun Informationstafeln zur Blaualge aufgestellt. Sie informieren, dass das Verschlucken einer großen Menge an Blaualgen gefährlich sein kann, insbesondere für Kleinkinder und Hunde, die sich deshalb nicht im Uferbereich aufhalten sollen, denn hier sammeln sich üblicherweise die größten Mengen an Blaualgen an.

Das sind Anzeichen für Blaualgen

Zudem sollen Badende Bereiche mit sichtbaren grünlichen Schlieren meiden, auch Flocken auf der Wasseroberfläche und rote Teppichen am Ufergrund können ein Hinweis auf eine Blaualgenkonzentration sein.

Drei Hunde verenden

Am Mandichosees in Merching verendeten im August drei Hunde nach Kontakt mit dem Wasser bzw. nach Aufenthalt im Uferbereich. Bei mindestens zwei Hunden wurde das Nervengift Anatoxin nachgewiesen, das die Blaualge produziert. ENDE.