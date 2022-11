Manching: Glasfaserkabel gekappt – 13.000 Anschlüsse betroffen

Rund 13.000 Kunden der Deutschen Telekom im Raum Manching im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm haben seit der Nacht auf Dienstag keine Telefon- und Internetverbindung mehr. Betroffen ist der Vorwahlbereich 08459. Bislang unbekannte Einbrecher haben in einem Technikraum des Unternehmens kurz nach ein Uhr in der Nacht Glasfaserkabel durchtrennt. Das hatte zunächst auch das Mobilfunknetz in der Region getroffen.

Möglicherweise Zusammenhang mit Museumseinbruch

Der Sabotageakt steht möglicherweise in Zusammenhang mit einem Einbruch in Manching bei Ingolstadt. Unbekannte haben aus dem dortigen Kelten-Römer-Museum einen Goldschatz im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen. Die Glasfaserkabel waren eventuell für die Alarmverbindung des Museums zur Polizei verantwortlich. Das Bayerische Landeskriminalamt äußert sich zu dieser Vermutung bislang nicht.

Reparatur der Glasfaserkabel kann drei Tage dauern

Die Privat- wie auch Firmenkunden werden möglicherweise bis zu drei Tage auf den Wiederanschluss warten müssen, teilte die Polizei mit. Techniker der Telekom seien vor Ort, um den Schaden zu beheben. Einsatzzentralen von Polizei, Rettungsdiensten und der Feuerwehr seien vom Ausfall von Telefon und Internet nicht betroffen und weiterhin voll betriebsbereit.