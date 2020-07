Manching: Fluchtauto von Augsburger Polizistenmördern gefunden

Der Prozess gegen die beiden Polizistenmörder Raimund M. und Rudi R. war einer der aufsehenerregendsten vor dem Augsburger Landgericht in den letzten Jahren. Verhandelt wurde dabei nicht nur der Mord an dem Augsburger Polizisten Mathias Vieth im Siebentischwald im Jahr 2011, sondern auch zahlreiche Raubüberfälle.

Jetzt wurde überraschenderweise das Fluchtauto gefunden, das 2004 bei einem Überfall auf ein Geldtransportunternehmen in Augsburg verwendet worden war. Der blaue Ford wurde in einem Weiher in Manching bei Ingolstadt entdeckt.

Fluchtauto zu Raubüberfall der Polizistenmörder war jahrelang verschwunden

16 Jahre lang war nach dem Fluchtauto zu dem Raubüberfall gefahndet worden. Nach dem Fund wurde der Wagen für weitere Ermittlungen sichergestellt. Neben den beiden bereits verurteilten Raimund M. und Rudi R. soll noch ein unbekannter Dritter an dem Raub beteiligt gewesen sein, bei dem mehr als 210.000 Euro erbeutet wurden. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob sich am Wrack des blauen Fords Anhaltspunkte auf diesen Täter finden lassen. Wann und von wem der Wagen in Manching versenkt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Polizistenmord in Augsburg vor weiterem Raubüberfall

Die Brüder Raimund M. und Rudi R. hatten 2011 nach einer Verfolgungsjagd den Augsburger Polizisten Mathias Vieth mit Schnellfeuerwaffen getötet. Vieth und seine Streifenkollegin hatten die beiden bei den Vorbereitungen zu einem weiteren Raubüberfall überrascht. In separaten Verfahren wurden die Brüder jeweils zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Gegen den jüngeren Bruder, der bereits 1975 einen Polizisten getötet hatte, wurde zudem Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Bundesgerichtshof bestätigte die Urteile gegen die Polizistenmörder.