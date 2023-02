Manchester United: Gedenken an Münchner Flugzeugunglück

Mit einer Gedenkveranstaltung erinnert die Stadt München am Jahrestag zusammen mit dem englischen Fußballverein Manchester United an das Flugzeugunglück vor 65 Jahren. Am Flughafen München-Riem starben damals 23 der 44 Insassen, darunter acht Spieler von Manchester United.

Beim dritten Startversuch: Flugzeug kracht mit Tragfläche in Haus

Am 6. Februar 1958 war die Mannschaft auf dem Heimweg von einem Europapokal-Spiel in Belgrad. Das Flugzeug musste zum Auftanken in Riem zwischenlanden. Auf der mit Schneematsch bedeckten Startbahn erreichte die Maschine anschließend nicht die nötige Geschwindigkeit für einen Neustart. Zwei Startversuche wurden abgebrochen.

Der dritte Versuch endete in der Katastrophe. Wieder beschleunigte das Flugzeug nicht schnell genug. Für einen Abbruch war es jedoch bereits zu spät. Die Maschine raste über die Startbahn hinaus, durchbrach den Flughafenzaun und krachte mit der Tragfläche gegen ein Haus, das in Brand geriet. Eine Seite des Rumpfs stürzte in eine Holzgarage, in der Benzin gelagert war. Es kam zur Explosion.

Ursache für Absturz bis heute unklar

Über die Unglücksursache ist man sich bis heute nicht einig. Für das deutsche Luftfahrtamt war die Eisschicht auf den Flugzeug-Tragflächen und damit der englische Pilot schuld. Eine englische Untersuchungskommission machte dagegen den Matsch auf der Rollbahn verantwortlich.

Ärzte-Team "Angels of Munich" behandelt Verletzte

Gefeiert wurden in England aber die "Angels of Munich" – das Team im Klinikum Rechts der Isar, in dem die Verletzten behandelt wurden. Der damalige Chefarzt bekam später sogar einen Orden von Queen Elizabeth II. Ein weiterer Held des Unglücks ist Harry Gregg, Torwart der nordirischen Fußballnationalmannschaft. Gregg überlebte und rettete vielen Passagieren das Leben. So trug er etwa seine Mitspieler Bobby Charlton und Dennis Viollet von der Maschine weg, bevor diese explodierte. Er wurde später mit dem Orden des Britischen Empire ausgezeichnet.

Gedenken: Erinnerungsvitrine für die Opfer

Seit 2004 erinnert ein Gedenkstein auf dem Manchesterplatz in Trudering an das "Munich Air Disaster". Fans von Manchester United legen dort regelmäßig Briefe, Bilder und Schals nieder. Am Montagnachmittag wird eine Erinnerungsvitrine offiziell enthüllt. An der Gedenkveranstaltung nehmen unter anderem Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), Bryan Robson als Club-Botschafter von Manchester United und FC Bayern-Präsident Mark Salzmann teil.