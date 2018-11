MAN verlagert Motoren-Transport auf die Schiene

Schiffsmotoren für Container- und Kreuzfahrtschiffe bauen, das ist das tägliche Geschäft bei MAN Energy Solutions in Augsburg. Vom Werk am Rande der Innenstadt müssen die hier produzierten Motoren dann zu den Abnehmern: etwa ein 110-Tonnen-Modell bis zu einer Werft in den Niederlanden.

Schwertransporte auf der Straße waren der Normalfall

Bisher wurden die Motoren mit aufwendigen Schwertransporten und entsprechenden Verkehrsbehinderungen bis zu den Deutschen Binnenhäfen etwa in Heilbronn oder Mannheim gebracht. Von dort können die Motoren dann auf dem Wasserweg transportiert werden.

Transport der Motoren künftig mit der Bahn

Ein neues Schwerlastzentrum ermöglicht jetzt einen Großteil der Transporte über die Schiene abzuwickeln. Dazu hat MAN Energy Solutions eine neue Halle mit Anschluss an das städtische Schienennetz, die Localbahn in Augsburg, gebaut. Die Motoren kommen hier auf einen eigens konstruierten Spezialwaggon: über 50 Meter lang mit 24 Achsen. 80 Prozent der Schwertransporte auf der Straße sollen so ersetzt werden. Gut soll das auch für die Umwelt sein: 450 Tonnen CO2 will das Unternehmen so einsparen.

MAN investiert Millionen

Sieben Millionen Euro hat MAN Energy Solutions investiert. Logistikleiter Michael Singer sagt, damit werde Augsburg zwar nicht zur Hafenstadt, man rücke mit dem Bahnanschluss aber sehr viel näher an die Binnenhäfen und die Häfen an der Nordsee.