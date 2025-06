"Man ist fast schon im Krieg" – mit der Polizei beim CL-Finale

Zehntausende Fans feiern in der Stadt

Die Ultras sind aber nicht die einzigen an diesem Münchner Champions-League-Finaltag. Zehntausende Fans aus Frankreich und Italien sind in der Stadt unterwegs. Ihr Ziel: entweder das Stadion oder die Fanzonen am Odeonsplatz oder Königsplatz. Dort wollen die, die keine Tickets bekommen haben, das Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain miterleben.

Der Königsplatz ist fest in französischer Hand, einen Kilometer Luftlinie entfernt ist der Odeonsplatz der Treffpunkt für die Mailänder Fans. Dort kommt auch der unangemeldete Inter-Fanzug an. Zwischenfälle gibt es bis dahin keine.

Klatschen, Trommeln, Pyrotechnik

Kurz darauf wird das USK-Team zum nächsten Einsatz gerufen. Ihr Auftrag: Ultras aus Frankreich zum Stadion begleiten. Hunderte Menschen, die meisten in weiße T-Shirts gekleidet, stellen sich auf zu einem Fan-Marsch. Die Kulisse wirkt einschüchternd: Sie rufen im Chor, klatschen und trommeln. Langsam setzt sich die Masse in Bewegung. Roter Rauch aus Bengalos wabert über die Köpfe hinweg. Die USK-Einsatzkräfte greifen auch hier nicht ein – sonst könnte die Stimmung bei den Fans kippen. Aber sie zeigen spürbare Präsenz. Zusätzlich stehen sie mit den Fanbeauftragten der Franzosen in Kontakt, erklären, was erlaubt ist, machen aber auch klar, was nicht geht.

Der Fanmarsch der Franzosen läuft ebenfalls ohne größere Zwischenfälle. Zwar begegnen sich Paris- und Inter-Fans kurzzeitig, doch die Polizei kann beide voneinander fernhalten. Der französische Fanmarsch endet wie geplant auf dem Münchner Marienplatz. Von dort geht es in Sonder-U-Bahnen nach Fröttmaning zum Stadion. So reibungslos wie der Fanmarsch funktioniert der Weg aus der U-Bahn zur Allianz Arena jedoch nicht.