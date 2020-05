MAN Energy Solutions: Keine Kündigungen während der Kurzarbeit

Kurzarbeit ist nicht nur aus Sicht der Unternehmensleitung, sondern auch aus Sicht der Gewerkschaft die richtige Maßnahme für MAN Energy Solutions. Michael Leppek von der IG Metall sagte, MAN Energy Solutions habe zunächst mit dem Abbau von Arbeitszeitguthaben auf die sinkenden Aufträge reagiert, dies reiche aber offensichtlich nicht. Kurzarbeit sei dann das Mittel der Wahl.

Keine betriebsbedingten Kündigungen während der Kurzarbeit

Als gut bewertet Leppek, dass die Betriebsräte bei MAN die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes und den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen während der Kurzarbeit vereinbaren konnten. Dies schaffe Sicherheit für die Beschäftigten und habe ihnen Sorgen über Einkommen und Arbeitsplatzsicherheit genommen, so Leppek. Jetzt brauche es aber neue Aufträge und damit eine Auslastung für den Standort.

MAN Energy Solutions braucht Aufträge

Die Produktion bei MAN Energy Solutions ist laut Unternehmenssprecher Jan Hoppe im ersten Quartal noch gut gelaufen. Inzwischen machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie aber deutlich bemerkbar. So habe das Unternehmen zunächst seine Betriebsferien vom Sommer vorgezogen und rund um Ostern zwei Wochen lang nicht produziert. Doch auch jetzt sei die Auftragslage weiterhin schlecht.

Kurzarbeit für alle Beschäftigen von MAN Energy Solution

Wegen des niedrigen Ölpreises brechen laut Hoppe teilweise ganze Projekte weg, weil Unternehmen diese nicht mehr durchführten. Für konkrete Zahlen sei es allerdings noch zu früh. MAN Energy Solutions habe sich deshalb entschieden, für alle 4.500 Mitarbeiter in Augsburg Kurzarbeit anzumelden. Diese gelte aber nicht für alle gleichermaßen – manche Mitarbeiter seien zu 100 Prozent in Kurzarbeit, andere nur zu zehn Prozent. MAN Energy Solutions zahlt dabei laut nach Angaben von Hoppe bis zu 90 Prozent des Nettolohns an seine Mitarbeiter.

Noch kein Ende der Kurzarbeit in Sicht

Wie lange diese Maßnahme andauern werde, könne er noch nicht sagen. „Wir fahren derzeit auf Sicht“, so Jan Hoppe. Wie es den Mitarbeitern damit gehe, sei aus Sicht des Unternehmens nicht klar zu sagen, so Hoppe, da sich etwa die Hälfte derzeit im Homeoffice befinde. Er habe aber den Eindruck, dass die Mitarbeiter die Maßnahme als notwendig anerkennen würden und die Stimmung gut sei.