Mammut-Zahn von Riekofen ist rund 23.000 Jahre alt

Der 2,45 Meter lange Mammut-Zahn, der Ende März bei Bauarbeiten in Riekofen im Landkreis Regensburg gefunden wurde, ist den Laboruntersuchungen zufolge rund 23.000 Jahre alt. Damit würde das Wollhaarmammut laut Julia Steinbach vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege aus einem Zeitraum stammen, aus dem man relativ wenig über Mammuts in Mitteleuropa wisse.

Mehr Erkenntnisse über das Klima der damaligen Zeit

Das würde die Sache umso spannender machen, so Steinbach. Man könne durch den Fund möglicherweise mehr Erkenntnisse über Mammuts, das Klima und die Vegetation zu dieser Zeit erfahren.

Umfangreicher Fund

Bei dem Fund handelt es sich um einen der umfangreichsten dieser Art in Deutschland seit Jahrzehnten. Neben dem Stoßzahn wurden noch rund 80 Mammut-Knochen gefunden. Die Experten gehen davon aus, dass alle Teile von demselben Tier stammen.

Aktuell ist ein bundesweites Forschungsprojekt mit Fachwissenschaftlern aus Archäologie und Paläontologie geplant. Dabei werden mehrere Fachwissenschaftler dieser Bereiche aus ganz Deutschland zusammenarbeiten.

Zahn und Knochen werden in München präpariert

Der Zahn und die Knochen sind in der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München. Dort werden die fossilen Funde derzeit präpariert und archiviert. Die Knochen seien sehr gut erhalten, aber äußerst empfindlich gegenüber Veränderungen der Luftfeuchtigkeit. Dadurch gestalte sich die Präparation ein wenig komplizierter und werde mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen.