Mamming: Nur noch zwei Corona-Fälle in Konservenfabrik

Das Ergebnis der letzten großen Reihentestung in Mamming (Lkr. Dingolfing-Landau) hat nur noch zwei positive Corona-Fälle bei den 218 Kontaktpersonen der Konservenfabrik ergeben. Das meldet das Landratsamt Dingolfing-Landau in einer Pressemitteilung.

Infektionskette innerhalb der Mitarbeiter durchbrochen

Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in Mamming sind diese Reihentestungen bereits abgeschlossen, in der Konservenfabrik wurde noch ein drittes und (vorerst) letztes Mal getestet. Landrat Werner Bumeder (CSU) äußerte sich so: "Jeder Infizierte ist natürlich einer zu viel, aber die sehr niedrige Zahl zeigt, dass durch die konsequenten Maßnahmen die Infektionskette auch innerhalb der Mitarbeiter der betroffenen Betriebe durchbrochen werden konnte."

Wert unter der Sieben-Tage-Inzidenz

Erfreulicher Nebeneffekt dieser niedrigen Infektionszahl sei, dass der Landkreis damit auch wieder deutlich unter die kritische Sieben-Tage-Inzidenz von 50 fällt und damit der rote Punkt auf der Deutschlandkarte des Robert-Koch-Instituts verschwunden ist.

Aktuell noch 53 Personen in Quarantäne

Aktuell sind noch 53 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, in Quarantäne. Davon sind 41 Fälle den beiden Betrieben in Mamming zuzuordnen. Die übrigen zwölf Personen sind auf verschiedene Gemeinden verteilt. Dabei handelt es sich um Einzel-Infektionen und mehrere Reiserückkehrer, so die Mitteilung.

Elf Positiv-Ergebnisse bei Landkreisbürgern

Annähernd 9.000 Bürger haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich an einer Corona-Teststation des Landkreises testen zu lassen. Elf Tests an den Teststationen waren dabei positiv. Ein Zusammenhang mit den beiden Betrieben konnte auch bei diesen zweifelsfrei ausgeschlossen werden: Ein großer Teil der Positiv-Ergebnisse betraf Reiserückkehrer, so das Landratsamt.