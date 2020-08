Corona-Hotspot Mamming: 52 weitere Erntehelfer positiv getestet

Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsebetrieb in Mamming mit über 170 Infizierten wurden bei einer zweiten Testung 52 Neuinfizierte registriert. Das gab das Landratsamt am späten Abend bekannt. Das Landratsamt hat umgehend eine Trennung der jetzt neu positiv getesteten Saisonarbeitskräfte von den negativ Getesteten in die Wege geleitet.

Jetzt 232 mit Corona infizierte Erntehelfer

Landrat Werner Bumeder (CSU) führt die Neuinfektionen darauf zurück, dass die Erntehelfer mit zu vielen Personen auf engstem Raum untergebracht sind. Mit den 52 Neuinfizierten nach der Zweittestung auf dem Betrieb summiert sich die Zahl der Corona-Positiven dort nun auf insgesamt 232 Menschen. Insgesamt sind dort rund 480 Erntehelfer untergebracht.

Landrat: Kein erhöhtes Ansteckungsrisiko für Anwohner

Für die Landkreisbevölkerung gehe von diesem Betrieb dennoch kein Ansteckungsrisiko aus. Denn alle Erntehelfer des Betriebs seien sofort nach Bekanntwerden des Corona-Massenausbruchs in strikte Quarantäne gekommen - auch die Negativen, so der Landrat.

Es gebe weiterhin keine Indizien dafür, dass das Virus den Hof verlassen habe und in die Bevölkerung getragen wurde. Alle Coronatests von Mamminger Gemeindebürgern seien bislang negativ gewesen.