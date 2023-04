Artikel mit Audio-Inhalten

> Mallorca-Prozess: Würzburger Studenten freigesprochen

Mallorca-Prozess: Würzburger Studenten freigesprochen

In der Berufung des sogenannten Mallorca-Prozesses in Würzburg hat das Landgericht die Angeklagten, die zwei Männer auf der Baleareninsel verprügelt haben sollen, freigesprochen. In ursprünglichen Prozess waren sie zu Haftstrafen verurteilt worden.