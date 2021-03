Mallorca ja, Bayerwald nein: Vermieter sauer über Dauer-Lockdown

Viele Vermieter haben Schulden

Dabei hat das Ehepaar - so wie viele Vermieter - Schulden, die noch jahrelang abbezahlt werden müssen. Das ehemalige Dorfwirtshaus in Hochdorf haben die beiden erst 2012 gekauft, mit einem Bankkredit renoviert und mit viel Eigenleistung in drei liebevoll eingerichtete Ferienwohnungen umgestaltet. Auch das ist typisch für die Branche: Gerade im Tourismus wurde in den letzten Jahren das verdiente Geld oft in Renovierungen, Wellness oder Qualitätssteigerung gesteckt. Viele haben deshalb wenig Rücklagen. Manche fürchten, dass nicht alle den Dauer-Lockdown finanziell überleben.