Mallorca-Flüge heben wieder in Nürnberg ab

Nachdem am 14. März die Corona-Reisewarnung für Mallorca aufgehoben wurde, startet heute (Freitag, 19.03.) das erste Flugzeug von Nürnberg aus Richtung Mallorca. Die Lufthansa-Tochter Eurowings hebt mit einem Flugzeug vom Albrecht Dürer Airport Richtung Baleareninsel ab, teilt das Luftfahrtunternehmen mit.

300 zusätzliche Flüge geplant

Dieser Flug ist nach Angaben des Unternehmens mit 150 Passagieren, so wie fast alle Mallorca-Flüge, komplett ausgebucht. Insgesamt hätten sich die Buchungen nach Mallorca nach der Neubewertung des Robert Koch-Instituts mehr als vervierfacht, so Eurowings. Deshalb bietet das Unternehmen 300 zusätzliche Flüge nach Palma de Mallorca an.

Einreise mit QR-Code

Die Fluglinie weist die Passagiere darauf hin, dass diese sich vor der Abreise online auf den Balearen registrieren müssen. Nach der Registrierung erhalten die Reisenden einen QR-Code. Diesen QR-Code müssten sie auf dem Smartphone oder ausgedruckt beim Einchecken vorlegen. Andernfalls könnte die Einreise verweigert werden, so das Unternehmen. Nach Angaben des Nürnberger Flughafens sollen ab April nach jetzigem Stand mehrmals pro Woche Flieger von Nürnberg aus nach Mallorca abheben.