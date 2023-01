Nach fast 90 Jahren: Winterspiele der jüdischen Sportbewegung

"Es soll kein einmaliges Turnier sein, sondern den Wintersport in die Makkabi-Welt bringen", sagt Alfi Goldenberg von Makkabi-Deutschland. Goldenberg ist leidenschaftlicher Skifahrer. Und – er hat die Neuauflage der WinterGames in Ruhpolding federführend organisiert. Erwartet werden fast 400 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt.

Die meisten von ihnen seien keine Profis, sagt Alfi Goldenberg: "Dadurch, dass es zum ersten Mal stattfindet, kennen wir nicht die Niveaus der übrigen Teilnehmer, teilweise kennen wir gar nicht die Niveaus von unseren eigenen Teilnehmern, weil wir die Abteilungen mitunter ganz neu gegründet haben."

Aus Respekt keine Spiele in Deutschland?

Fast 90 Jahre liegen die letzten WinterGames der internationalen jüdischen Sportbewegung Makkabi zurück. Sie fanden 1933 in Polen und 1936 in der damaligen Tschechoslowakei statt – die Nationalsozialisten waren damals schon an der Macht. Wenige Jahre später: der Zweite Weltkrieg und der Holocaust. Makkabi-Games mitten in Europa wurden undenkbar.

Und heute? Alfi Goldenberg hat keine Vorbehalte: "Wir hatten die Diskussion 2015, als Makkabi Deutschland die European Games ausrichten durfte, ob auf deutschem Boden jüdische Sportspiele wieder abgehalten werden sollten oder aber ob man aus Respekt vor der überlebenden Generation das nicht machen sollte oder damit noch warten sollte. Wir haben uns dafür entschieden, lebendiges jüdisches Leben in Europa und Deutschland zu zeigen und uns nicht zu verstecken."

Charlotte Knobloch: Eine historische Lücke wird geschlossen

Dass jüdisches Leben in Deutschland Alltag ist – dafür setzen sie sich seit Jahrzehnten ein: Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, und Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Sie unterstützen die Makkabi-Wintergames deshalb ausdrücklich, sagt Charlotte Knobloch: "Mit den Makkabi-WinterGames wird eine alte Tradition wiederaufgenommen und eine historische Lücke geschlossen, denn natürlich muss auch der Wintersport seinen Platz in der jüdischen Sportbewegung haben, und zwar dauerhaft."

Eine deutsch-jüdische Nationalmannschaft

Um Medaillen gekämpft wird in zahlreichen Wettbewerben in den Disziplinen Ski alpin, Ski Langlauf, Snowboard, Eiskunstlauf, Snow-Volleyball und Eisstockschießen. Besonders stark vertreten sind die Gastgeber von Alfi Goldenbergs Makkabi-Deutschland, mit mehr als 100 Athletinnen und Athleten: "Wir haben Delegationskleidung, und die ist mit unserem Makkabi-Deutschland-Logo ausgestattet. Hier hatten wir vor ein paar Jahren von blauweiß traditionell designed hin zu – im Zuge des neuen Präsidiums – schwarz-rot-gold mit dem Makkabi-Davidstern. So dass wir hier auch ganz klar gebranded sind als deutsch-jüdische Nationalmannschaft, was wir ja auch sind", sagt Goldenberg.

Die weltweite jüdische Sportbewegung Makkabi wurde vor mehr als 100 Jahren gegründet. Nicht nur von und für Juden. In den Makkabi-Vereinen ist jeder willkommen, egal welcher Religion oder Nationalität. Und das gilt auch fürs Zuschauen bei der Eröffnungsfeier am Abend des 2. Januar – sowie bei den Wettbewerben, die bis zum 8. Januar im Chiemgau stattfinden.