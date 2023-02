Maishäcksler-Prozess beschäftigt nun Landgericht

Im Vorfeld war er gar nicht gekommen, am neuen Verhandlungstag am Montag kam er zu spät. Der 69-jährige Angeklagte aus Wilhelmsdorf hat am Amtsgericht Neustadt an der Aisch bereits von Anfang an nicht den besten Eindruck hinterlassen. Am Ende des Verhandlungstages ging es sogar so weit, dass das Verfahren gegen ihn nun das Landgericht Nürnberg-Fürth weiterverhandeln muss: Der Vorwurf der Sachbeschädigung rückte wegen dem des versuchten Totschlags in den Hintergrund.

Vorwurf: Maishäckslersabotage

Dem Angeklagten, einem 69-jährigen Landwirt aus Wilhelmsdorf (Lkr. Fürth), sowie seinem jüngeren Bruder werden zur Last gelegt, von März bis September 2019 rund um Neustadt Aisch mehrfach Gegenstände wie Metallteile und Holzklötze auf Maisfeldern und Wiesen deponiert zu haben. Diese sollen in einigen Fällen zu teilweise großen Schäden an landwirtschaftlichen Maschinen geführt haben. Bei den gefundenen Teilen entdeckte man DNA der Brüder, außerdem fand man alle benötigten Utensilien auf deren Hof in Wilhelmsdorf, heißt es von der Polizei. Im vergangenen Mai stand bereits der jüngere Bruder, ebenfalls Landwirt, vor Gericht. Dabei wurde ein Urteil von 14 Monaten auf Bewährung ausgesprochen, was jedoch wegen der eingelegten Berufung des Mannes nicht rechtskräftig ist. Der diesmal angeklagte Bruder erschien nicht zu dem ersten Gerichtstermin im Mai, obwohl er geladen war.

Gestand zwei von fünf Sabotagen

Weil der 69-Jährige damals nicht erschien, war ihm ein Strafbefehl zugestellt worden, der ein Jahr auf Bewährung forderte. Dagegen legte er Einspruch ein, sodass es zum Gerichtsprozess am Montag in Neustadt Aisch kam. Zunächst räumte der Angeklagte zwei von fünf Sabotageakten bei einem Landwirt ein. Die "zehn Meter hohen Staubwolken" durch die schnell vorbeifahrenden Maishäcksler dieses Landwirts regen ihn seit zehn Jahren auf, begründete er seine Wut. Er würde dadurch Augenprobleme und Nasenbluten erleiden. Durch die Metallteile und Holzstücke sollte der Landwirt einen Schrecken bekommen und langsamer mit seinen Maschinen fahren, so der angeklagte 69-Jährige.

Identität zunächst unklar

Als der erste Zeuge, ein bei den Ermittlungen beteiligter Polizist, aussagen sollte, folgte kurze Aufregung. Der Polizist war nicht sicher war, ob es sich bei dem Angeklagten nicht doch um einen von dessen zwei Brüder handele – um den, der eigentlich am Prozess unbeteiligt ist und mit dem Hof in Wilhelmsdorf nichts mehr zu tun hat. Der Angeklagte hatte keine Ausweisdokumente bei sich und durch eine Bartrasur am Vortag sein Aussehen scheinbar stark verändert. Mittels einem sogenannten Fast-ID-Verfahren wurden erste Zweifel durch die Polizei ausgeräumt.

"Mir war alles Wurst"

Als es weiterging äußerte der Angeklagte mehrfach im Laufe des Verfahrens, dass ihm alles "Wurst" gewesen sei und machte dem Richter zufolge damit deutlich, dass er wusste, was er tat, als er die Metallteile und Holzstücke auf dem Feld seines Opfers platzierte. Auch seien die Metallteile höchst professionell verpackt worden, damit der Metalldetektor des Maishäckslers nicht auslöste. Dann fiel auch noch der Satz "wie du mir, so ich dir" aus der Bibel. Dabei bezog sich der Angeklagte auf einen Vorfall, bei dem ein Fahrer des geschädigten Landwirts ihn angeblich totfahren wollte. Noch vor der Mittagspause wurde ihm dann vom Richter dringend geraten noch einmal über den Strafbefehl nachzudenken – die Staatsanwältin hätte zugestimmt, dass er den Einspruch zurückzieht. So wäre er dem Richter zufolge mit einem "blauen Auge" davongekommen – denn der Vorwurf der Körperverletzung stand bereits im Raum. Außerdem war er auch noch lautstark mit Worten auf den geschädigten Landwirt losgegangen. Weil der nicht mehr als Zeuge aussagen musste, setzte er sich zu den Zuschauern.

Vorwurf: Versuchter Totschlag

Nach der Mittagspause wendete sich das Blatt endgültig: Die Staatsanwältin fragte den Angeklagten ein letztes Mal nach dem Motiv der Sabotage und ob er die Folgen nicht kannte. Daraufhin antwortete der 69-Jährige erneut, dass ihm dabei alles "Wurst" war. Die Staatsanwältin sah damit den Vorsatz das Leben des Landwirts zu gefährden als gegeben an und beantragte daher, an das Schwurgericht abzugeben. Die Kammer am Landgericht Nürnberg-Fürth soll dann wegen versuchten Totschlags verhandeln. Der Richter stimmte zu und schloss die Hauptverhandlung in Neustadt Aisch. Dem Angeklagten droht dabei ein höheres Strafmaß.