Maisfeld statt Kraftfutter: Gänse-Halter geht neue Wege

An Martini und an Weihnachten ist die Nachfrage nach Gänsen wieder besonders groß. Gute Fleischqualität bieten Tiere, die ihr Futter auf Weiden suchen. Ein Landwirt aus der Rhön kann seinen Tiere das auch noch im Herbst bieten: in einem Maisfeld.