Mais-Ernte teils miserabel: Droht eine Futterkrise?

Gerhard Rost aus Geiselwind will heute ernten – und retten, was zu retten ist. Heuer hat es hier in Unterfranken kaum geregnet, und das sieht man. In einem guten Jahr ist der Mais dicht und drei Meter hoch, jetzt kann der Landwirt ohne Probleme über sein Feld laufen. Manche Pflanzen sind nur kniehoch, manche reichen zumindest bis zum Kopf. Häufig fehlt der gelbe Kolben, und viele Blätter sind vertrocknet. Was die diesjährige Mais-Ernte anbelangt, sieht der Landwirt schwarz: "Ich denke, wir werden ungefähr eine halbe Menge eines normalen Jahres beim Mais ernten."

Schlimmstenfalls müssen Viehhalter Bestand reduzieren

So ähnlich sieht es auch bei seinem Grünland aus: Statt zu wachsen, ist das Gras braun geworden. Ein großes Problem, denn seine hundert Kühe plus Nachzucht brauchen den Mais und das Gras im Winter zum Fressen. Gerhard Rost geht davon aus, dass er Futter nachkaufen muss. Doch der Markt für Futtermais sei sehr begrenzt, und die Qualität lasse auch zu wünschen übrig. Im schlimmsten Fall, so der Landwirt, müsse er den Viehbestand reduzieren. Im Rekord-Dürre-Sommer 2003 war es schon mal so weit. Doch dann hatten viele Glück, dass im darauffolgenden Sommer alles glatt lief.

So wie Gerhard Rost geht es vielen bei der Mais-Ernte, sagt Natascha Henze vom Bayerischen Bauernverband: "Es ist zu wenig Masse gebildet worden, teilweise sind die Kolben nicht ganz gefüllt, oder eben nicht vorhanden. Die Ergebnisse, die wir dieses Jahr haben, sind sehr erschütternd."