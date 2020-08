Mainschleife: Anwohner-Protest gegen rücksichtslose Touristen

An heißen Sommertagen könnte man auf dem Altmain von Luftmatratze zu Luftmatratze springen: So viele Leute sind dort unterwegs. Die Mainschleife werde aktuell förmlich überrannt, heißt es von den Anwohnern. Sie sind deshalb auf die Straße gegangen.

Bei der Demonstration in Astheim bei Volkach im Landkreis Kitzingen waren laut Polizei etwa 90 Teilnehmer. Die Demo unter dem Motto "Astheim macht dicht!" ist friedlich verlaufen. Die Veranstalter planen weitere Demos an den kommenden vier Wochenenden.

Mainschleife als Hotspot für Touristen

Bei einer Kundgebung an der Kreuzung Mainstraße/Fischerweg haben die Demonstranten ihrem Ärger Luft gemacht. Vor allem in den Sommermonaten hat sich die Mainschleife zum Hotspot für Tagestouristen entwickelt. Orte wie Volkach, Nordheim oder Sommerach seien überlaufen, heißt es von den Initiatoren.

Jochen Flammersberger wohnt in Astheim, Volkachs größtem Stadtteil mit 800 Einwohnern, in unmittelbarer Nähe zur Schleuse. Dahinter beginnt der Altmain – und von dort starten viele mit ihren Luftmatratzen, Gummibooten und Standup-Paddleboards. "Seit Wochen erlebe ich hier täglich parkende Autos vor der Haustür, von früh um 6.00 Uhr bis spät abends. Oft machen die Leute auch noch lautstark Party vor meiner Haustür", so Flammersberger im BR-Interview.

Demonstranten kritisieren rücksichtsloses Verhalten der Touristen

Flammersberger ist Stadtrat in Volkach und hat die Demo zusammen mit dem Astheimer Winzer Thomas Leipold organisiert. Die beiden kritisieren das rücksichtslose Verhalten der Besucher und den Egoismus. Die kleinen Orte an der Mainschleife seien zugeparkt, Ausfahrten und Rettungswege versperrt. Außerdem würden viele der Tagestouristen ihren Müll liegen lassen. "Der Naturschutz ist den Leuten egal. Sie schmeißen ihren Müll überall hin. Kaputte Luftmatratzen und Bierkästen liegen herum, Flaschen werden in den Main geworfen", so Leipold. Viele würden sich auch nicht an die Corona-Abstandsregeln halten.

Anwohner: Touristiker haben zu viel Werbung gemacht

Die Anwohner fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Eine Taskforce aus Polizei, Politik und Tourismus-Vertretern hat zwar Sofortmaßnahmen beschlossen. Aber mehr Mülleimer, mobile Toilettenanlagen und eine Verlegung der Parkplätze würde laut Leipold das Problem nicht lösen: "Die Tourismus-Verantwortlichen haben schon die letzten Jahre überregional viel Werbung für die Mainschleife gemacht. Auch im Ausland. Der extreme Besucheransturm und der Overtourism ist jetzt das Ergebnis."

"Urlaub daheim ist nicht das Problem"

Die Corona-Pandemie und die Idee, Urlaub in Bayern zu machen, sei nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Flammersberger kritisiert nicht den aktuellen Bürgermeister Heiko Bäuerlein (CSU), sondern Vorgänger Peter Kornell (Freie Wähler) und die Verantwortlichen im Tourismus. "Mit Bürgermeister Bäuerlein stehen wir im ständigen Kontakt, anders als mit seinem Vorgänger. In unseren Augen ist das schon Über-Tourismus. Aber: Weniger Tourismus ist mehr", so Flammersberger.

Leipold kritisiert außerdem, dass die Tagestouristen kaum Geld in der Region lassen würden. "Die bringen sich alles selber mit und gehen nicht in die Restaurants an der Mainschleife", so die Meinung des Winzers.

Taskforce: Mehr Mülleimer und Toiletten

Anfang August hatte sich eine Taskforce aus Politik, Polizei und Touristikern getroffen und Sofortmaßnahmen beschlossen. Die Wasserschutzpolizei will mehr Präsenz zeigen. Außerdem sollen mehr Mülleimer und mobile Toiletten aufgestellt und die Zustiegsorte der Kanu-Verleiher verlagert werden. So soll die Parksituation entschärft werden, heißt es von der Stadt Volkach. Aber das würde in den Augen der Demonstranten nur wenig bringen.

Anwohner appellieren an Vernunft der Besucher

"Wir appellieren an die Vernunft der Besucher und wollen sie für unsere Situation sensibilisieren", so Flammersberger. "Wir verstehen, dass die Leute in Corona-Zeiten Urlaub bei uns in der Region machen. Aber sie sollen Rücksicht auf uns Anwohner nehmen", so Flammersberger abschließend.