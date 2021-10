Mainkofen gedenkt Tötungstransport vor 81 Jahren

Heute vor 81 Jahren sind die ersten Patienten der Pflegeanstalt Mainkofen bei Deggendorf in eine Tötungsanstalt nach Österreich transportiert worden. Zur Erinnerung an diese Opfer der Nazis findet am Nachmittag um 16 Uhr eine Gedenkstunde auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof am Bezirksklinikum Mainkofen statt. Es wird eine ökumenische Andacht gefeiert und ein Kranz niedergelegt.

Über 600 Menschen kamen ums Leben

Am 28. Oktober 1940 wurde der erste von fünf sogenannten T4-Transporten durchgeführt. T4 stand für die Abkürzung der nationalsozialistischen Zentraldienststelle in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Dort wurde die systematische Erfassung und Tötung kranker und behinderter Menschen organisiert. Mit dem ersten T4-Transport sind 114 Menschen mit Behinderung aus der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen in die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz gebracht worden.

Insgesamt kamen über 600 Patientinnen und Patienten aus Mainkofen auf diesem Weg ums Leben. Sie alle waren Opfer von Zwangssterilisation und Euthanasie durch die Nazis. Daran will das Bezirksklinikum heute erinnern.