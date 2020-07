Mainfrankentheater Würzburg präsentiert Ausweichspielstätte

Das Mainfrankentheater hat am Freitag seine neue Ausweichspielstätte für die nächsten zwei Jahre präsentiert. Die Firma va-Q-tec stellt dem Ensemble eine große Halle sowie weitere Räume für Maske, Werkstätten sowie Büros zur Verfügung. Bei einem Pressetermin haben Intendant Markus Trabusch, der Geschäftsführende Direktor Dirk Terwey und va-Q-tec-Vorstandsvorsitzender Joachim Kuhn den Kooperationsvertrag unterschrieben.

"Die Energie, die wir in mit unseren Produkten einsparen, stecken wir in den nächsten zwei Jahren ins Mainfrankentheater." Joachim Kuhn, Vorstandsvorsitzender va-Q-tec

Die Firma va-Q-Tec hat 2017 die Räume der ehemaligen Drückerei Stürtz übernommen und stellt dort Thermobehälter her, die vor allem von der Pharmaindustrie genutzt werden. Mehr als die Hälfte aller Covid-19-Testkits weltweit werden nach Firmenangaben in Thermocontainern aus Würzburg transportiert. Das Mainfrankentheater befindet sich gerade in der Generalsanierung, deshalb waren die Theatermacher schon lange auf der Suche nach einer Ausweichspielstätte.

Theaterfarbrik Blaue Halle

Die Halle, die "Theaterfabrik Blaue Halle“ getauft wurde, bietet Platz für 500 Zuschauer, Bühne, Orchestergraben und Zuschauertribüne. In Nebenräumen befinden sich Backstage-, Lager- und Werkstattbereiche des Theaters. In den nächsten zwei Jahren sollen dort rund 150 Vorstellungen pro Saison über die Bühne gehen. Das Mainfrankentheater hat die aktuelle Saison den derzeitigen Rahmenbedingungen angepasst. Also neben der Corona-Pandemie eben auch die Sanierungsarbeiten. Das Große Haus in der Theaterstraße bleibt für Publikum geschlossen, das kleine Haus im Erweiterungsbau wird im Laufe der Saison noch eröffnet.

Premiere am 2. Oktober 2020

Neben der Halle von vac-Q-Tec gibt es noch kleinere Ausweichspielstätten im Ratssaal und in der Hochschule für Musik. Das Programm ist zunächst nur bis Januar 2021 geplant, um kurzfristig aufs Infektionsgeschehen reagieren zu können. Zu den Höhepunkten im Programm gehören die Premiere der "Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt. Das Schauspiel startet am 2. Oktober und stellt gleichzeitig auch die Premiere in der Theaterfabrik Blaue Halle dar.

Musiktheater, Schauspiel und Tanz

Den Auftakt in der Opernsparte macht das einaktige Pasticcio "Der Garten der Lüste", der auf Georg Friedrich Händels erstem Londoner Opernerfolg "Rinaldo" aus dem Jahr 1711 basiert. Das Philharmonische Orchester spielt unter anderem den ersten Teil aus Georg Friedrich Händels Oratorium "Messias" oder George Gershwins Konzerthybrid "Rhapsody In Blue". Parallel zu den Premieren in der Theaterfabrik besucht das Schauspielensemble ab Herbst mit seinem Jugendspielplan in Würzburgs Schulen.