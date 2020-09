Mainfrankentheater verlängert Vertrag mit Intendant Trabusch

Die Position war Ende Juli intern ausgeschrieben worden. Ende April hieß es noch, die Stadt habe sich nach langen Debatten entschieden, mit dem bisherigen Intendanten Markus Trabusch über einen neuen Vertrag zu verhandeln - ohne Berücksichtigung externer Initiativbewerbungen. Die Rechtsaufsicht habe dies aber aus mehreren Gründen für problematisch erachtet, daher die interne Ausschreibung der Stelle. Bewerben konnten sich nur Angestellte der Stadt Würzburg.

Kritik am Führungsstil

Die Personalie Trabusch beschäftigte den Stadtrat schon lange. Anfang April hieß es noch, der 58-Jährige solle keinen Anschlussvertrag bekommen. Kritik gab es etwa am Führungsstil des Regisseurs. Der 58-Jährige arbeitete an Theaterhäusern in Freiburg, Zürich, München und Stuttgart sowie an der Staatsoper Brüssel und der Oper Frankfurt. Sieben Jahre lang leitete er die Schauspiel- und Regieausbildung der Universität Mozarteum in Salzburg. Von 2007 bis 2014 war er Schauspieldirektor am Theater Augsburg.

Weiterentwicklung zum Staatstheater

„Besonders freue ich mich über die nun klare gemeinsame Perspektive zur anspruchsvollen Weiterentwicklung unseres Stadttheaters zum Staatstheater“, sagte Kulturreferent Achim Könneke jetzt zur Vertragsverlängerung. Könneke hatte sich zunächst mit Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt gegen eine weitere Amtszeit ausgesprochen. Bei den Mitgliedern des Theater-Werkausschusses gab es eine Gegenstimme gegen den neuen Vertrag. Auch der Stadtrat soll Trabuschs Verlängerung am Donnerstag mehrheitlich bewilligt haben.

