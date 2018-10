Mainfrankenpark: Betrunkener schrottet Auto des Freundes

Ein 19-jähriger meldete sich am frühen Sonntagmorgen bei der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried und teilte mit, dass sein Auto in der Nähe der Autobahnpolizei-Dienststelle in einen Unfall verwickelt worden war. Die Beamten fanden den schrottreifen Pkw mit gebrochener Achse in einem Gebüsch im Mainfrankenpark.

Kumpel setzt sich während Kaffeepause ans Steuer

Wie die Ermittlungen der Beamten ergaben, hatte der 19-Jährige zwei Freunde in die Diskothek am Mainfrankenpark gebracht und später wieder abgeholt. Während einer Kaffeepause in der Tankstelle warteten die 18 und 21 Jahre alten Kumpels zunächst im Fahrzeug. Doch dann entschloss sich der jüngere der beiden zu einer Spritztour im Gewerbegebiet. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen und verunglückte. Der Ältere machte sich sofort aus dem Staub, der Jüngere blieb.

Bereits zuvor mit Fahrverbot belegt

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 18-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Außerdem ergab ein Drogenschnelltest, dass der junge Mann auch verschiedene Drogen konsumiert hatte. Eine Blutentnahme folgte. Bei der Überprüfung seiner Personalien erfuhren die Polizisten außerdem, dass gegen den Mann ein Fahrverbot wegen mehrerer Verkehrsdelikte verhängt worden war. Nun wird gegen ihn unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und anderer berauschender Mittel sowie Fahrens trotz Fahrverbots ermittelt.