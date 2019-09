Mainfrankenmesse: BR mit Schlager und Radio live in Halle 11

Zahlreiche Moderatorinnen und Moderatoren aus Radio- und Fernsehsendungen sind zu Gast, es gibt Radio live – und auch digital über br24.de und die sozialen Netzwerke meldet sich die Halle 11 immer wieder von den Mainwiesen.

Unser Programm an den Messetagen haben wir in einem praktischen Flyer zum Herunterladen und Ausdrucken für Sie zusammengestellt.

Das Bühnenprogramm wird gemeinsam vom Bayerischen Rundfunk, dem Bezirk Unterfranken und der Handwerkskammer für Unterfranken bestritten. Für die Musik sorgen zum Beispiel die Gruppen Famos, RedPack, Schmitti & Friends, sowie Melly & Clyde.

Bayern 1-Mittagsmagazin live

An allen Werktagen sendet Bayern 1 sein mainfränkisches Mittagsmagazin von 12.05 bis 13.00 Uhr live aus Halle 1. Nadine Hauk und Eberhard Schellenberger plaudern mit aktuellen Gästen zu den Ereignissen des Tages. Jeweils vor den Sendungen gibt es einen Blick hinter die Kulissen der aktuellen Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Netz aus Mainfranken für die gesamte unterfränkische Region, für alle Wellen des BR oder bei bundesweit wichtigen Ereignissen für die ARD. Reporterinnen und Reporter berichten über ihre Arbeit, die neben dem BR-Studio Mainfranken am Würzburger Bahnhofplatz auch in den BR-Studios Untermain in Aschaffenburg und Main-Rhön in Schweinfurt geleistet wird.

Schlagersänger, Blaue Couch und Rucksackradio

Zahlreiche bekannte Moderatorinnen und Moderatoren des BR kommen auch aus München oder Nürnberg in das Messestudio auf die Mainwiesen. Thorsten Otto wird die Escherndorfer Winzerin Sandra Sauer auf der "Blauen Couch" von Bayern 1 begrüßen. BR-Moderator Ernst Vogt ist mit dem Bayern 2 Rucksack-Radio zu Gast und spricht mit Gästen über die Faszination der Bergwelt. Moderatorin Petra Mentner kommt aus dem Bayern Plus-Studio in Nürnberg und bringt die Welt des Schlagers in die Halle 11. Ihre Gäste sind: Vincent Gross, Mario Steffan sowie Simone und Charly Brunner.