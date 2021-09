Mainfrankenmesse 2021 in Würzburg – der BR ist mit dabei

Der Bayerische Rundfunk und das Team von BR Mainfranken präsentieren sich vom 25. September bis 3. Oktober 2021 mit einer bunten Mischung aus Information und Unterhaltung auf der Mainfrankenmesse auf den Mainwiesen an der Würzburger Talavera. Zahlreiche Moderatorinnen und Moderatoren aus Radio und Fernsehen sind auf der BR-Bühne zu Gast.

Berichte online auf BR24 und in den sozialen Medien

Der BR berichtet über die Mainfrankenmesse online auf BR24.de sowie in den sozialen Medien. An neun Tagen stellt das Team von BR Mainfranken, zu dem neben dem BR-Studio Würzburg am Bahnhofsplatz auch das BR-Studio Untermain in Aschaffenburg sowie das BR-Studio Main-Rhön in Schweinfurt gehören, im BR-Messestudio seine Arbeit vor und bietet einen Blick hinter die Kulissen der aktuellen Berichterstattung aus der gesamten unterfränkischen Region für alle BR-Hörfunkwellen, das BR Fernsehen und für die ARD.

Von der "Blauen Couch" bis zum "BR Schlager Brunch"

Zahlreiche bekannte Moderatorinnen und Moderatoren des BR kommen auch aus München oder Nürnberg ins Messestudio auf die Mainwiesen: Thorsten Otto wird mit dem Würzburger Weltenbummler Nick Martin auf der "Blauen Couch" von BAYERN 1 Platz nehmen. BR-Moderator Ernst Vogt ist mit dem Bayern 2 "Rucksackradio" zu Gast und begrüßt das bekannte Bergsteiger-Ehepaar Sigi und Gabi Hupfauer. Karin Schubert wechselt vom BR Schlager-Studio in Nürnberg auf die BR-Bühne in der Messehalle und bringt die Welt des Schlagers nach Würzburg: Ihr Gast beim "BR Schlager Brunch" ist der Mundart-Sänger Max Weidner. Mit dabei ist auch Floristin Julia Hostlowsky mit dem Gartenmagazin "Querbeet". Sie zeigt den Messebesuchern kreative Blumen-Arrangements.

BR-Erlebniswelt und BR Social Club

Erstmals wird auf der Mainfrankenmesse auch die brandneue BR-Erlebniswelt vorgestellt. Hier lässt sich die ganze Programmvielfalt des Bayerischen Rundfunks spielerisch und unterhaltsam erleben. Der in der zweiten Messehälfte täglich stattfindende "Social Club" soll relevanten Themen der Jugend eine Plattform bieten. Mit täglich wechselnden Gästen werden Inhalte diskutiert, aber auch spannende Geschichten erzählt: Das alles jung, modern und im Kosmos der BR-Erlebniswelt. Ausgestrahlt werden die Sendungen im Internet und auf verschiedenen Social Media Plattformen. Florian Schwegler moderiert.

Informationen aus der Region und musikalische Unterhaltung

Der Bezirk Unterfranken steuert ebenfalls wieder Interessantes und Unterhaltsames zum Programm auf der BR-Bühne bei. Unter anderem erwartet das Publikum in der Messehalle ein Dialekt-Quiz, eine Modenschau, Tipps vom Weinfachberater sowie Informationen zu medizinischen Themen. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem Suzan Baker und Dennis, Richie Necker sowie Musikerinnen und Musiker des Projekts MAINPOP und der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen. Durch die Messe-Woche führen Irina Hanft, Susanne Günther und Jürgen Gläser vom BR-Studio Würzburg.

Weitere Informationen sowie das Programmheft zum Herunterladen gibt es ab Mitte September unter br.de/unterfranken

Allgemeine Informationen zur Mainfrankenmesse finden Sie hier.