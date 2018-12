Mainfrankenbahn: Bald fünf Sitze pro Reihe? BEG wehrt Kritik ab

Wörtlich heißt es von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG): "Eine 2+3-Bestuhlung ist faktisch mit den derzeit am Markt verfügbaren Fahrzeugen ausgeschlossen." Die Waggons hätten für diese Bestuhlung eine viel zu kleine Innenabmessung. Mit ihrer Aussage entkräftet die BEG die Befürchtung von "Pro Bahn", in Unterfranken könnten Züge mit fünf Plätzen pro Sitzreihe eingesetzt werden, wie sie etwa in Sachsen verkehren.

BEG: Hersteller zu kreativeren Lösungen animiert

Mit der Neuausschreibung sollen aber Fahrzeugindustrie und Betreiber ermutigt werden, breitere und damit auf mehr Passagiere ausgelegte Fahrzeuge wie beispielsweise in Skandinavien auf die Schiene zu setzten, räumt die BEG ein. Diese könnten dann abschnittsweise mit je 3 Sitzen auf der einen und zwei Sitzen auf der anderen Seite des Gangs bestuhlt werden.

Langfristig sollen weniger Doppelstockwaggons eingesetzt werden

Mit ihrem Vorstoß will die BEG erreichen, dass bei hohem Fahrgastaufkommen weniger Doppelstockfahrzeuge eingesetzt werden müssen. Diese seien technisch aufwändig, nur bedingt barrierefrei, schwerer und damit energieintensiv.