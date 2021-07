Mainfranken Theater Würzburg stellt Spielzeit 2021/22 vor

"Riss durch die Welt" – so heißt der programmatische rote Faden, der sich durch die kommende Spielzeit des Mainfranken Theaters in Würzburg zieht. Am Donnerstag hat das designierte Staatstheater das Programm für die Saison 2021/22 präsentiert. Intendant Markus Trabusch, Geschäftsführender Direktor Dirk Terwey, Schauspieldirektorin Barbara Bily, Ballettdirektorin Dominique Dumais, Operndirektor Dr. Berthold Warnecke und Generalmusikdirektor Enrico Calesso stellten die Spielzeit der Presse vor. Der rote Faden, so erklärte Trabusch, beziehe sich ganz klar auf Themen, die sich in der Pandemie herauskristallisiert hätten: Es klaffe ein Riss in der Welt zwischen den Profiteuren der ungebremsten Ausbeutung unseres Planeten und den Verlierern des Klimawandels und zwischen Vertretern unterschiedlicher Weltanschauungen.

Pandemie wirkt sich auf Programmgestaltung aus

Erstmals habe der Blick in die vergangenen anderthalb Jahre eine anstehende Spielzeit so sehr beeinflusst. Die darstellende Kunst könne und wolle nicht vom Geschehen in der Gesellschaft unabhängig agieren. Und so wird das Programm in allen Sparten, also Schauspiel, Oper, Philharmonisches Orchester und Ballett, von einem "unüberbrückbaren Vorher und Nachher" geprägt sein. Trabusch: "Gemeinsam ist vielen Werken, dass die Protagonistinnen und Protagonisten zu kämpfen haben."

Spielzeit startet mit "Riss durch die Welt"

Basis des roten Fadens "Riss durch die Welt" ist das 2019 entstandene gleichnamige Stück von Roland Schimmelpfennig. Ebendieser hat zudem das Libretto zu der berühmten Erzählung "Karl und Anna" des Würzburgers Leonhard Frank geschrieben und gemeinsam mit Komponist Christoph Ehrenfellner eine neue Oper erschaffen – eine Auftrags-Uraufführung im Kleinen Haus. Das der Saison namensgebende Stück, in den vergangenen Monaten an fünf anderen deutschen Theatern aufgeführt, wird den Start der Spielzeit 2021/22 einläuten.

Acht Opern aus vier Jahrhunderten

Die Tanzsparte eröffnet ihre Saison auf der neuen Probebühne mit dem energiegeladenen Stück "Tanzen bis in die Puppen". Acht Produktionen aus vier Jahrhunderten werden aus der Opernsparte auf die Beine gestellt. Die Eröffnung bildet eine Welturaufführung: Arnold Schönbergs "Die glückliche Hand" wird in einer völlig neuen Auftrags-Fassung zu sehen und zu hören sein. Das Werk wird im Tandem mit Giacomo Puccinis "Gianni Schicchi" an zwei aufeinanderfolgenden Abenden aufgeführt. Generalmusikdirektor Calesso betonte, wie wichtig der Einbezug der Familien für ihn sei, gerade jetzt nach der langen tristen Pandemiezeit und plant unter anderem ein "Do it yourself"-Konzert.

Sanierung des Theaters vermutlich erst 2024 beendet

Weil das Haupthaus derzeit saniert wird, fand die Pressekonferenz in der "Blauen Halle" auf dem Gelände der va-Q-tec AG, der aktuellen Außenspielstätte des Theaters statt. Hier wird auch der Großteil der Aufführungen stattfinden. Konkrete Termine wurden aber noch nicht bekanntgegeben. "Die Sanierungssituation ist aktuell noch eine große Unsicherheit. Deshalb geben wir die Termine erst nach der Sommerpause raus und starten mit dem Vorverkauf dann Anfang September", erklärte der geschäftsführende Direktor Dirk Terwey. Das große Haus wird voraussichtlich erst 2024 seinen Betrieb aufnehmen können.

Mainfranken Theater mitten im Umbau-Modus

Das Mainfranken Theater Würzburg ist ein Mehrspartenhaus. Seit 2018 wird es saniert und erweitert. Der Erweiterungsbau mit dem Kleinen Haus soll eine zusätzliche Spielstätte mit 330 Sitzplätzen erhalten, das Bestandsgebäude wird samt dem Großen Haus saniert und kann dann 660 Gästen Platz bieten. Für die Sanierung werden insgesamt 96,5 Millionen Euro prognostiziert. Dabei war die ursprüngliche Kostenschätzung zuvor bereits von 71,6 Millionen Euro auf etwa 85 Millionen Euro korrigiert worden. Als maßgeblichen Grund für die erneute Kostenkorrektur nennt das Theater gestörte Bauabläufe und nach Angaben des Theaters deutliche Verzögerungen in der Terminplanung.