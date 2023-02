Mainfranken-Messe wirft zu wenig ab: Wie geht es jetzt weiter?

Die Zukunft der Mainfranken-Messe, die alle zwei Jahre in Würzburg stattfindet, ist ungewiss. Der Veranstalter AFAG hatte nach Angaben der Stadt "kurzfristig mitgeteilt, das bisherige Format nicht wirtschaftlich darstellen zu können". Nun stellte der Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing mehrere Varianten vor, wie die Mainfranken-Messe in Zukunft aussehen könnte.

Drei mögliche Messe-Varianten

Laut Stadtsprecher Georg Wagenbrenner wurden drei Varianten skizziert: Bei der ersten Variante würde die Mainfranken-Messe im vertrauten Format mit einer etwas kleineren Ausstellungsfläche stattfinden. Dies würde einen größeren städtischen Zuschuss beziehungsweise eine größere Risikoübernahme bedeuten.

Bei der zweiten Variante würde die eigentlich für dieses Jahr angedachte Messe um ein Jahr, auf 2024, verschoben. Dies könnte dem Sprecher zufolge eventuell beim Anmieten der Leichtbauhallen zu günstigeren Konditionen als aktuell führen, berge aber andere Risiken. Zum Beispiel eine allgemeine Kostensteigerungen und den Verlust des gewohnten Zwei-Jahres-Rhythmus der Messe.

Für die dritte Variante sei ein neues Format, die sogenannten "MainfrankenmesseN", umrissen worden. Hier würde es sich um einen Zyklus kleinerer und spezifischerer Messen handeln, die mit den bisherigen, regionalen Partnern weiter kooperieren würden und sowohl kommerziell als auch ideell ausgerichtet sein könnten, so Wagenbrenner weiter. Für diesen Ansatz würden statt der Mainwiesen mit Leichtbauhallen wie bisher auch die Raumkapazitäten in Veranstaltungsorten wie dem Congress Centrum Würzburg (CCW) oder dem Vogel Convention Center (VCC) ausreichen. Die Stadt rechne bei dieser Variante nicht mit einem städtischen Zuschussbedarf, heißt es.

Brainstorming bis zur endgültigen Entscheidung

In der Sitzung hat es Sprecher Wagenbrenner zufolge viele Nachfragen, Anregungen und Statements gegeben, die nun in den nächsten Wochen erneut aufbereitet würden, um zu einer schnellen Grundsatzentscheidung zu gelangen. Am Donnerstag habe es noch keine Festlegung auf einen der drei genannten Wege gegeben.

Bei der Mainfranken-Messe versammeln sich alle zwei Jahre Hunderte Aussteller in Würzburg. Mit über 100.000 Besuchern zählt die Messe zu den beliebtesten deutschen Regionalmessen. Zuletzt fand sie 2021 statt.