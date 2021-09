Mainfranken-Messe: "Wandel durch Handel(n)"

AFAG: Messe führt zurück ins Leben

Für den Messeveranstalter AFAG endet mit der Mainfranken-Messe eine mehr als einjährige Corona-Durststrecke. "Mit unserem Hygienekonzept bieten wir eine sichere Messe – aber auch eine Messe, die zurück ins Leben führt", so Geschäftsführer Thilo Könicke. "Unser Dank geht an die Stadt Würzburg, die unter den Rahmenbedingungen alles möglich gemacht hat, was geht." Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Aussteller dabei, dennoch hoffen die Messemacher auf eine erfolgreiche Woche. Mit Blick auf die Besucherzahl wollen sie kein Ziel vorgeben – in den letzten Jahren hat die Mainfranken-Messe gut 100.000 Besucher angezogen.

3G-Regel und Maskenpflicht in den Hallen

Für Besucher gilt unter anderem die 3G-Regel, in Hallen muss eine Maske getragen werden. Das Konzept ist in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Würzburg entstanden. "Wir trauen uns das!", freut sich auch Würzburger Bürgermeisterin Judith Jörg auf den Messebeginn in gut einer Woche. "Diese Messe wird etwas Besonderes und ist ein Aufbruchssignal für die Stadtgesellschaft", sagte sie. Auf der Messe will die Stadt vor allem ihr breites Dienstleistungsspektrum vorstellen und den Sportvereinen ein Forum bieten: In der Sporthalle präsentieren sich zahlreiche Vereine, darunter die Würzburger Kickers und die Rimparer Wölfe.